L’executiva de Junts a Girona proposa Gemma Geis com a candidata a les municipals

L’Executiva local de Junts a Girona ha aprovat per unanimitat proposar a l’exconsellera de Recerca i Universitats i exdiputada de Junts al Parlament de Catalunya Gemma Geis a l’alcaldia de Girona per a les eleccions municipals de 2023.

En un comunicat aquest dimarts, el partit ha explicat que ara s’obrirà un període de 48 hores per la presentació de candidatures, i acabat aquest termini se celebrarà una assemblea d’elecció i proclamació de la candidatura. L’executiva de Junts de Girona considera que, per la seva trajectòria professional i política, Geis “és la millor opció perquè Junts revalidi l’alcaldia de Girona”.

Gemma Geis, en un moment del seu discurs/Josep Maria Montaner

Llarga trajectòria al sector universitari

Geis és llicenciada en Dret, doctora europea per la Universitat de Girona (UdG) i professora i investigadora en Dret Administratiu de la UdG, i del 2013 al 2017 va ser vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació.

Ha estat consellera d’Universitats entre maig de 2021 i octubre de 2022, diputada en el Parlament en la XII i XIV legislatures, ha encapçalat les llistes de Girona en les eleccions catalanes de 2017 i 2021, i ha estat portaveu del grup parlamentari de Junts en la Cambra catalana, i a més forma part de l’executiva de Junts per Catalunya.

Segona candidata

El partit ja va fer unes primàries a Girona, on Puig va quedar com a candidata però va renunciar-hi a causa de disputes internes. En el seu moment, l’excandidata de Junts Puig va lamentar que no s’hagués sabut “consolidar un entorn de treball en confiança” i que, en comptes d’estar parlant “entre tots de la Girona que volem”, el partit estigui immers “en disputes internes” a nivell local. En aquest cas el procés és diferent. Davant la proximitat de les eleccions, JxCat obre un període de presentació de candidatures i, posteriorment, és l’assemblea qui avala aquella que considera més adient per ser alcaldable.