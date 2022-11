Grandvalira inverteix 17,5 milions en la nova temporada d’esquí a Andorra

Grandvalira Resorts Andorra ha presentat aquest dimarts les novetats per a la temporada d’hivern 2022-2023, la primera en què totes les estacions del Principat s’han agrupat sota una mateixa marca. Si les condicions meteorològiques ho permeten, Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira preveuen obrir el pròxim 2 de desembre.

Aquesta temporada Grandvalira Resorts Andorra ha invertit 17,5 milions d’euros en total, repartits entre 12,5 milions a Grandvalira, 2,5 milions a Pal Arinsal i 2,5 milions a Ordino Arcalís. El director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, ha assenyalat que “és una de les inversions més importants dels últims anys, que va en consonància amb el gran repte que afronten les estacions”.

Novetats en les modalitats de Forfet de Temporada

La gran novetat d’aquest hivern a les estacions del Principat són els tres nous forfets de temporada. L’Andorra Pass dona accés il·limitat a Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira, és a dir, a un total de 303 km esquiables, 213 pistes i 123 remuntadors mecànics. El passi està també disponible en forfet multidia per combinar dies d’esquí a les diferents estacions. D’altra banda, el Nord Pass permet esquiar de forma il·limitada a Pal Arinsal i Ordino Arcalís, així com dos dies a Grandvalira. Ambdós passis són vàlids tant per l’hivern com per l’estiu, inclòs el prestigiós Bike Park de Pal Arinsal. El tercer forfet és el Mountain Pass, que posa a la disposició dels amants de l’esquí de muntanya i de les raquetes de neu els diferents circuits skimo i tots els espais habilitats per a les raquetes de Grandvalira Resorts, i un total de 13 remuntadors, que permetran una pujada i una baixada per dia, a més d’incloure el servei de socors i trasllat al centre mèdic i un dia d’esquí a qualsevol de les estacions del país.

D’altra banda, a partir d’aquesta temporada, Grandvalira Resorts passa a formar part del prestigiós Ikon Pass, el passi nascut als Estats Units que dona accés a més de 50 destinacions arreu del món, i ara inclou els dominis andorrans. Una oportunitat per obrir al mercat nord-americà.

Grandvalira Resorts manté l’estratègia de preus dinàmics implementada la temporada anterior, i hi incorpora Pal Arinsal. D’aquesta manera, es potencia la venda a través de les seves webs, on els clients poden adquirir els forfets al preu mínim garantit, i premia la compra anticipada amb descomptes de fins al 15%.

Sostenibilitat i medi ambient

Grandvalira ha fet aquesta temporada una aposta decidida en l’autoproducció d’energia, amb la construcció d’una central hidroelèctrica a Pessons, que compta amb una turbina hidràulica amb una capacitat de producció punta de 300 kW/h, que significa entre el 3 i el 5% del consum dels sectors del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp. Paral·lelament, s’ha procedit a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a teulats de 8 edificis repartits per l’estació, concretament als sectors de Grau Roig, Encamp i Soldeu, que podran produir més de 500.000 kW/any. Aquestes noves infraestructures, sumades a les que ja s’han anat creant els darrers anys a Ordino Arcalís, amb la minicentral hidràulica, i a Pal Arinsal, amb el Parc Solar del Planell de la Tosa, permetran que al voltant del 25% de l’energia que consumeixen les 3 estacions de Grandvalira Resorts en un any provingui de l’autoproducció.

A més de l’autoproducció, Grandvalira Resorts ha actuat adoptant diferents mesures d’estalvi energètic amb l’objectiu d’arribar a la reducció del consum d’un 15% respecte a la temporada passada. Entre les mesures adoptades hi ha l’optimització del funcionament dels ginys per adaptar-lo a l’afluència de clients i posant atenció en la fluïdesa de les cues per maximitzar l’ocupació dels remuntadors, la instal·lació de més sensors de moviment i canvi a bombetes led per obtenir un major control del consum de llum, o la regulació de les temperatures dels sistemes de calefacció als edificis i de la temperatura de l’aigua en les aixetes dels lavabos.

Novetats a pistes

Una de les principals novetats es troba als sectors del Pas de la Casa i Grau Roig, en els quals s’ha dinamitzat la zona Port d’Envalira i Antenes amb la nova pista Pont–Grau, que travessa la carretera i enllaçarà la zona del Port d’Envalira amb la zona de Bordes. Amb la construcció d’aquesta pista, apta per a tots els nivells, s’amplia el domini esquiable en 14 hectàrees.

Les zones de debutants de Pas de la Casa i del Tarter han estat objecte de millores. En el cas de la primera, s’estrenarà el teleesquí Abelletes, que substitueix l’antic telecorda. Pel que fa a El Tarter, s’ha col·locat una pilona més al Teleesquí Riba i el punt de sortida es troba 60 metres més a baix.

Els circuits infantils d’Encamp, Pas de la Casa i Grau Roig també han rebut millores i noves atraccions per al gaudi dels més petits. El sector de Soldeu compta amb tres nous circuits Fun Cross, l’Ós Fun Cross Ride, l’Astor Fun Cross Ride i l’Òliba Fun Cross que disposen de corbes ràpides, salts, dubbies, túnels i molts més obstacles que garanteixen la diversió.

Emoció i adrenalina amb les noves activitats

Una de les grans novetats de la temporada és l’Snowtubbing by Doots al sector de Pas de la Casa. Amb 350 metres, es converteix en la pista de tubbing més llarga d’Europa i s’hi podrà assolir una velocitat de fins a 60 km/h. El circuit està format per nombrosos viratges i dos túnels que passen per sota de les pistes. Compta també amb il·luminació de forma que, juntament amb l’esquí nocturn, ampliarà l’oferta ludicoesportiva del poble del Pas de la Casa tant en les nits d’hivern com durant els mesos d’estiu.

‘Aprés-ski’ a L’Abarset

Les nits més gèlides s’escalfaran amb l’après-ski de L’Abarset, que torna amb l’energia de consolidar-se i superar l’èxit de l’hivern passat, en què més de 50.000 persones van passar pel nou espai. I ho fa amb novetats. Per una banda, s’inaugura el Velvedere Shot Bar, un nou concepte que oferirà els xarrups més originals, en col·laboració amb el partner Belvedere, que seran el complement perfecte a les copes i còctels de L’Abarset en un espai elegant i adequat per a l’ocasió. Així mateix, s’estrenarà L’Abarset The Club.

Primer festival Snowrow a Andorra

Del 30 de març al 2 d’abril Grandvalira acollirà la primera edició de l’Snowrow, un festival de música i esport organitzat conjuntament amb “elrow”, empresa organitzadora de macro festivals amb temàtiques originals. Aquest esdeveniment únic i innovador, organitzarà durant quatre dies un programa ple de música, espectacles immersius, pop ups, competicions i tot tipus de propostes dirigides tant a públic familiar durant el dia, com a públic adult per la nit, amb concerts de DJ internacionals, “secret parties” i altres propostes après-ski. Tindrà lloc a diferents espais dels sectors de Pas de la Casa i Grau Roig, i proposarà activitats cada jornada des de les 9 h del matí fins a les 12 h de la nit.

Gastronomia i experiències Premium

Les estacions han fet nous esforços per oferir noves propostes gastronòmiques, amb renovacions completes i tematització de terrasses. A Grandvalira, l’Snack bar 1960, al sector d’El Peretol, s’ha convertit en la vermuteria Bordes 1957, mentre que l’In The Snow Veuve Clicquot, la terrassa Petroni i el Racó de Solanelles han rebut múltiples millores. A més, la terrassa de Coll Blanc estrenarà una nova barra exterior San Miguel mentre que els restaurants Coma III i Pla de les Pedres han ampliat les terrasses San Miguel. Pel que fa a Arinsal, l’antic bar Obèlix, un dels restaurants més emblemàtics d’Arinsal, torna amb reformes i es passa a dir el Niu. A més, s’ha replantejat el restaurant situat a la terrassa de l’edifici Comallemple, que ara es dirà el Terroir, i el Xiri Snowbar, que es converteix en el Piccolo. Finalment, la reobertura de l’emblemàtic Restaurant la Coma és una de les novetats més importants pel que fa a la gastronomia d’Ordino Arcalís, amb una profunda renovació i una nova decoració elegant. El Restaurant Planells també porta canvis en la decoració i tindrà nous productes 100% ecològics.

Competicions esportives

Pel que fa a les competicions, Grandvalira Resorts tornarà a ser escenari de les competicions nacionals i internacionals de més alt nivell:

Finals de la Copa del Món d’esquí alpí (del 13 al 19 de març) : per segona vegada, els sectors de Soldeu – El Tarter acolliran aquest esdeveniment, el més prestigiós i de més transcendència dins el món de l’esquí alpí després dels Jocs Olímpics i dels Campionats del Món. Durant una setmana, els 25 millors esquiadors i esquiadores del món en les disciplines d’eslàlom, eslàlom gegant, supergegant i descens es reuniran a Grandvalira convertint-la en l’epicentre mundial d’aquest esport.

: per segona vegada, els sectors de Soldeu – El Tarter acolliran aquest esdeveniment, el més prestigiós i de més transcendència dins el món de l’esquí alpí després dels Jocs Olímpics i dels Campionats del Món. Durant una setmana, els 25 millors esquiadors i esquiadores del món en les disciplines d’eslàlom, eslàlom gegant, supergegant i descens es reuniran a Grandvalira convertint-la en l’epicentre mundial d’aquest esport. Copa del Món de Quilòmetre Llançat (del 28 al 30 de març) : aquesta cita de l’esquí de velocitat serà novament la darrera del calendari de la disciplina, on els esportistes lluitaran per aconseguir els Globus de Cristall. Les proves tindran lloc a la pista Riberal KL de Grau Roig, que compta amb una longitud de 1.050 m i 200 m de desnivell.

: aquesta cita de l’esquí de velocitat serà novament la darrera del calendari de la disciplina, on els esportistes lluitaran per aconseguir els Globus de Cristall. Les proves tindran lloc a la pista Riberal KL de Grau Roig, que compta amb una longitud de 1.050 m i 200 m de desnivell. Copa del Món d’esquí de muntanya ISMF Comapedrosa Andorra (del 19 al 22 de gener) : Arinsal acollirà les dues proves ja tradicionals: la Individual Race, que té l’objectiu d’assolir el pic més alt d’Andorra, i la Vertical Race.

: Arinsal acollirà les dues proves ja tradicionals: la Individual Race, que té l’objectiu d’assolir el pic més alt d’Andorra, i la Vertical Race. Freeride World Tour (entre el 4 i el 9 de febrer) : per novè any consecutiu, Ordino Arcalís acull la tercera prova del Freeride World Tour, el circuit internacional més important d’aquesta modalitat on els riders es jugaran el pas a les següents fases.

: per novè any consecutiu, Ordino Arcalís acull la tercera prova del Freeride World Tour, el circuit internacional més important d’aquesta modalitat on els riders es jugaran el pas a les següents fases. Freeride Junior Tour (4 i 5 de febrer, Ordino Arcalís).

Jam Extrem Freeride World Qualifier (entre el 30 de març i el 2 d’abril, Ordino Arcalís).

Trofeu Borrufa (del 16 al 19 de gener): Ordino Arcalís acollirà la 31a edició una de les competicions internacionals d’esquí alpí més importants per a joves d’entre 11 i 16 anys, l’oportunitat perfecta per veure en directe les futures estrelles de l’esquí.

Ordino Arcalís acollirà la 31a edició una de les competicions internacionals d’esquí alpí més importants per a joves d’entre 11 i 16 anys, l’oportunitat perfecta per veure en directe les futures estrelles de l’esquí. Andorra Skimo, la travessa dels refugis (4 i 5 de març, Grandvalira i Ordino Arcalís).

Candidatura Andorra 2029

Andorra torna a apostar fermament per convertir-se en la seu d’uns Campionats del Món d’esquí alpí, l’esdeveniment més important a nivell mundial d’aquest esport. L’experiència assolida durant els darrers anys i l’èxit organitzatiu de les Finals de la Copa del Món 2019, i altres competicions d’alt nivell, han permès que Andorra afronti novament el repte de presentar la seva candidatura per a rebre els Campionats del Món d’Esquí Alpí l’any 2029.