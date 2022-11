Denuncien esperes de 12 hores a les urgències de l’Hospital de Sant Boi

Metges de Catalunya ha denunciat a la direcció mèdica i d’infermeria del Parc Sanitari Sant Joan de Déu el col·lapse permanent del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Boi. Aquest centre està completament saturat i sovint hi ha esperes de més de 12 hores per atendre pacients en estat greu. Aquesta situació, sostenen els sindicats del comitè d’empresa, és inacceptable perquè, a més, les guies internacionals de triatge clínic preliminar estableixen que s’ha de visitar aquests pacients en un temps màxim de 30 minuts.

El sindicat denuncia que la plantilla de professionals que té aquest centre no està capacitada per atendre adequadament el volum de pacients que arriben a urgències. Aquesta situació es deu a les pèssimes condicions de treball que pateixen els professionals, que critiquen la falta d’efectius i espai físic, la sobreocupació de boxs i passadissos i la insuficient garantia d’intimitat i dignitat dels malalts. “En aquestes condicions és molt més probable que es produeixi un error d’identificació, de diagnòstic o d’administració d’un fàrmac que en condicions correctes”, avisen els representants dels treballadors en la carta que han fet arribar a la direcció mèdica. De fet, avisen que és habitual trobar pacients greus a les lliteres quan en realitat necessiten ingrés i no se’ls trasllada a planta fins dos dies després que el metge ho demani.

“Risc elevat” per al pacient

Aquesta situació de col·lapse està afectant psicològicament els sanitaris, que adverteixen que hi ha “risc elevat” per a la seguretat clínica del pacient i la seva salut. La retallada de plantilla i l’augment dels pacients que han d’atendre a l’hospital degut a la incorporació aquest any de 40.000 habitants dels municipis de Cervelló, Corbera, La Palma i Vallirana, està provocant molt estrès als professionals d’urgències. “Nosaltres tenim vocació d’atendre el pacient de forma excel·lent, amb la màxima qualitat assistencial, però l’empresa ens ho impedeix en negar-nos els mitjans necessaris”, denuncien. A banda, els professionals posen de manifest que cada vegada es troben amb més problemes de seguretat a urgències, on han de patir agressions verbals “molt freqüents” i un “ambient hostil” que fa que molts professionals canviïn de servei o pleguin directament de la feina.

Els sindicats de metges avisen que no hi ha prou amb la vocació per tolerar les males condicions laborals que pateixen / EP

El descontrol generat en aquest centre ha provocat que els sindicats demanin la dimissió de les direccions mèdiques i d’infermeria del Parc Sanitari Sant Joan de Déu en ser “incapaces de preveure i resoldre el col·lapse d’urgències”. A banda, exigeixen “mesures urgents” per evitar aquestes esperes que ja arriben a 12 hores per als pacients amb criteris clínics d’ingrés que ara s’estan quedant durant dies als passadissos enlloc de pujar a planta.

També demanen que s’habilitin boxs lliures a totes hores “per visitar en condicions correctes els pacients greus” que van arribant i un increment de la plantilla “de forma estructural i indefinida” per poder fer front als volums de feina que els estan arribant.