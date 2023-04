La Junta Electoral ordena a l’Ajuntament de Vilafranca retirar símbols independentistes

La Junta Electoral de Zona ha ordenat a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, governat per Junts i PSC, que retiri els símbols independentistes que hi ha a la façana de la Casa de la Vila. En una resolució emesa aquest divendres i a la qual ha tingut accés l’ACN, la JEZ conclou que el llaç groc i la pancarta demanant l’alliberament de presos polítics són dos elements que no s’ajusten a la normativa vigent en període electoral. Els dos símbols havien estat denunciats pel regidor de Cs, Eladio Garcia. A la resolució, la JEZ assenyala que el llaç i la pancarta van en contra “l’obligació d’absoluta neutralitat política i respecte a la ideologia heterogènia de la ciutadania” i recalca la prohibició d’exhibir-los quan els comicis estan convocats.

Els candidats a les eleccions municipals 2019 a Vilafranca dels partits amb representació: Miquel Tarrada (PP), Mònica Hill (ERC), Francisco Romero (PSC), Pere Regull (JxV), Noel Viñas (CUP), Ramon Arnabat (Vec) / ACN

“Símbols partidistes”

La Junta de Zona recorda que la Junta Electoral Central va unificar criteris sobre totes les queixes relacionades amb simbologia ideològica situada en edificis públics durant períodes electorals. Ressalta que el 2017 es va concloure que els poders públics s’han d’abstenir de col·locar a edificis públics símbols “que puguin considerar-se partidistes” i que aquests han de ser retirats abans que es convoquin les eleccions. En aquest cas, els comicis del 28-M es van convocar el passat 4 d’abril.

La JEZ també recorda el cas de les pancartes al Palau de la Generalitat, pel qual va acabar sent jutjat i inhabilitat el president Quim Torra. Per tot plegat, insta l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, a retirar el llaç i la pancarta en menys de 24 hores des que rebi la notificació. I l’avisa que no podrà col·locar els símbols a cap altre equipament, sota l’advertència que podria incórrer en un delicte de desobediència.