Junts porta a la UE l’equiparació d’independentisme i terrorisme feta per Fiscalia

Els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín ha denunciat davant de la Comissió Europea l’equiparació que la Fiscalia espanyola va fer entre l’independentisme català i el terrorisme. En el seu informe anual del 2021 publicat fa dues setmanes, el ministeri públic va incloure el “moviment violent independentista català” en el mateix apartat que grups com ETA o els Grapo. ERC i Junts va denunciar la comparació i han demanat explicacions al govern espanyol. Ara, la polèmica arriba a Brussel·les de la mà dels exiliats.

La Fiscalia General espanyola qualifica l'independentisme de terrorisme en el seu informe anual. Denunciem a la @EU_Commission el mal ús del terme 'terrorisme' i la seva incompatibilitat amb la legislació de la UE. Violar aquestes línies democràtiques no hauria de restar impune. pic.twitter.com/K0vdxwWyEK — Junts i Lliures per Europa (@JuntsEU) April 20, 2023

El grup de Junts al Parlament Europeu ha registrat una pregunta escrita a la Comissió Europea per saber si Brussel·les considera adequat que la Fiscalia espanyola qualifica d’actes terroristes accions de protesta com els desordres públics, el tall de carreteres o la crema de banderes espanyoles i símbols franquistes. Els eurodiputats denuncien el “mal ús” del terme terrorisme i la seva “incompatibilitat” amb la legislació europea sobre la matèria. “Violar aquestes línies democràtiques no hauria de restar impune”, critiquen.

Puigdemont, Ponsatí i Comín al Parlament Europeu / ACN

Ofensiva d’ERC i Junts per demanar explicacions a Fiscalia

ERC també ha registrat diverses preguntes al Senat per reclamar explicacions al president espanyol, Pedro Sánchez, ja que l’informe de la Fiscalia fa una “relació d’accions violentes i de sabotatge” a l’estat espanyol on també hi inclou manifestacions il·legals o la col·locació de pancartes. El ministeri públic manté que entre el 2017 i el 2019 l’independentisme va crear una “xarxa genuïna, coordinada i dinàmica dedicada a la violència de carrer”, mentre que del 2021 destaca els talls de la Meridiana com a activitats radicals i violentes.

La senadora republicana Laura Castel va denunciar l’informe “escandalós” de la Fiscalia General i la diputada de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, li va retreure que es fes la sorpresa quan “fa mesos” que el ministeri públic cataloga l’independentisme com a terroristes. La Fiscalia ja havia inclòs el cas Volhov en la carpeta de “terrorisme” a Catalunya, tal com va explicar aquest diari el setembre del 2022.