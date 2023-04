L’OTAN obre la porta a Ucraïna un cop acabi la guerra

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha enviat un missatge contundent a Rússia i ha assegurat que “tots els aliats” són favorables a l’entrada d’Ucraïna a l’Aliança Atlàntica un cop acabi la guerra. En unes declaracions a la premsa just abans d’entrar a la reunió del grup de contacte per a Ucraïna celebrada a Ramstein (Alemanya), el polític noruec ha sigut més rotund del que és habitual en ell i ha anunciat que el futur de Kíiv està a dins de l’OTAN, però ha recalcat que primer cal garantir que el país guanya la guerra. “El principal objectiu ara és garantir que el president Putin no guanya la guerra i que Ucraïna preval”, ha dit.

Stoltenberg ha explicat que, quan acabi la guerra, l’entrada d’Ucraïna a l’OTAN servirà com a “dissuasió per a prevenir nous atacs”. La possible adhesió d’Ucraïna a l’OTAN va ser un dels motius que va esgrimir el president rus, Vladímir Putin, per justificar l’Operació Militar Especial que va llançar contra el país veí a finals de febrer del 2022. Ara, poc més d’un any després, Moscou està encallat en el front de batalla i ha aconseguit que l’Aliança Atlàntica estigui pel camí de guanyar tres nous membres, ja que Finlàndia ha ratificat el seu ingrés i Suècia està negociant amb Turquia per entrar.

La presidenta de la Comissió Europea i el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski / EP

El secretari general de l’OTAN havia fet unes declaracions similars aquest dijous durant una visita a Kíiv per reunir-se amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, però no va ser tan taxatiu i va avançar que tenia “un lloc” a l’Aliança. Occident ha promès a Zelenski que l’ajuda continuarà arribant mentre hi hagi guerra i ha xifrat en uns 150.000 milions d’euros els recursos que s’han canalitzat cap a Ucraïna des de l’inici del conflicte, dels quals uns 65.000 milions són en armes i material militar. “El lloc que li correspon a Ucraïna és a dins de l’OTAN i, amb el temps, el nostre suport els ajudarà a fer-ho possible”, va dir.

Amb tot, l’anunci de Stoltenberg no ha agradat tothom. El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, un dels pocs polítics europeus que encara es pot considerar aliat de Putin, ha mostrat la seva sorpresa per les paraules d’Stoltenberg. En una piulada, Orban ha reaccionat amb un revelador “Què?!” a la notícia sobre la unanimitat que hi ha l’OTAN per facilitar l’entrada d’Ucraïna. Tot i les reticències d’Orban, Zelenski fa temps que forma part de les reunions i trobades de l’Aliança i el pròxim juliol també serà a Lituània durant la cimera dels aliats.