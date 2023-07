Elionor de Borbó visitarà Roses amb Ferran Adrià d’amfitrió

Elionor i Sofia de Borbó visitaran Girona aquesta setmana. Les filles de Felip i Letícia reapareixeran a Catalunya en el marc de la celebració dels Premis Princesa de Girona, que tindran lloc dimecres 5 de juliol. Abans, però, tenen preparades tot un seguit d’activitats que les faran passejar per diferents racons.

Entre ells, aniran a la Cala Montjoi de Roses per fer un recorregut per les instal·lacions d’El Bulli 1846. Aquesta visita ha estat confirmada per un programa de Telemadrid, el qual assegura que Ferran Adrià les acompanyarà personalment.

Les germanes tindran la seva pròpia agenda, ja que la Casa Reial vol que es comencin a deixar veure sense els pares al costat. D’aquesta manera, insisteixen en donar més protagonisme a l’hereva de la Corona ara que està a punt de fer 18 anys i començar la seva carrera militar.

També acudiran sense els actuals reis a la presentació de l’estudi Caminos que convergen, jóvenes y empresas ante el reto del talento de KPMG. I d’aquí, passaran al taller-concert d’AmplificARTE de l’Art House Academy.

Elionor i Sofia seran protagonistes dels Premis Princesa de Girona | Europa Press

Elionor, protagonista de l’acte central dels Premis Princesa de Girona

Dimecres serà quan s’uneixin als pares, quan mantinguin una trobada amb premiats d’altres anys. L’acte central tindrà lloc a les 19:30 hores en un hotel de cinc estrelles de Caldes de Malavella, cosa que els permet fugir de Girona (i dels seus ciutadans republicans i un govern municipal totalment en contra de la monarquia). Està previst que Elionor torni a pronunciar un discurs en català i castellà com ja ha fet en les anteriors edicions.

Totes les mirades estaran posades en la família reial en aquesta visita a Catalunya, on saben que no són mai ben rebuts. De ben segur que des de l’equip de La Zarzuela es fa l’impossible per intentar dissimular el malestar que generarà aquesta estada, la que ja deuen desitjar que passi.