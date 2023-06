Illa critica el gir d’ERC per al 23-J: “No va de preus. O Sánchez o Feijóo”

El primer secretari del PSC i líder de l’oposició, Salvador Illa, ha carregat contra el gir d’ERC per a les eleccions estatals del 23-J. Després d’una legislatura com a soci preferent de Pedro Sánchez, els republicans han canviat d’estratègia per intentar frenar la fuga de vots de les municipals i ara aposten per negociar un front comú amb Junts i la CUP per posar preu a una hipotètica investidura del president espanyol. “Això no va de preus: o Sánchez o Feijóo”, ha etzibat Illa en una entrevista a RTVE. El dirigent socialista considera “equivocat” el nou plantejament d’ERC.

Tot i la lleugera millora de les perspectives electorals per al PSOE i Sumar en les últimes enquestes, Illa és conscient que Sánchez necessitarà els vots d’ERC per poder reeditar el govern de coalició. “Dialogarem amb tothom. N’hem donat mostres”, ha dit. Però Illa també ha reclamat als partits catalans que diguin clarament quin serà el seu posicionament després del 23-J. “I si no s’és clar apel·lo a una concentració de vot”. El líder del PSC està convençut que Catalunya serà “clau” en les eleccions espanyoles i ha demanat el vot útil per al seu partit per garantir un “resultat contundent” que permeti impedir l’arribada de PP i Vox a la Moncloa.

El líder del PSC, Salvador Illa, i la presidenta del Congrés i candidata el 23-J, Meritxell Batet / ACN

Illa defensa que Sánchez “se l’ha jugat per Catalunya”

Illa ha recordat que en els últims quatre anys Pedro Sánchez “se l’ha jugat per Catalunya” amb l’aprovació dels indults als presos polítics, la taula de diàleg i la reforma del Codi Penal que ha permès la derogació de la sedició i la rebaixa de la malversació. El socialista creu que l’aposta del president espanyol per rebaixar la tensió a Catalunya ha sortit bé –“Catalunya avui està molt millor”, ha insistit– i hauria de tenir recompensa a les urnes. Amb tot, el PSOE ha patit un gran desgast els últims mesos i ha perdut la majoria del seu poder territorial a l’estat després de les municipals i les autonòmiques del 28-M.

“Hi ha una clara disjuntiva: hi ha dues úniques persones que poden presidir el govern: Sánchez i Feijóo”, ha advertit Illa. “Es anar endavant o enrere. Avançar o retrocedir”. El primer secretari del PSC ha criticat algunes “actituds” del PP, a qui acusa de tenir “plantejaments agressius i d’ultradreta” pels pactes que el partit d’Alberto Núñez Feijóo a fet amb Vox a diverses comunitats autònomes espanyoles. Illa no ha fet cap referència al pacte d’estat proposat pel PP català per permetre que el partit que guanyi les eleccions del 23-J pugui governar en minoria gràcies a l’abstenció de l’altre.