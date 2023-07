JxCat es presenta com “l’hereu fidel” de Junts pel Sí al 23-J

Quan falten pocs dies perquè comenci oficialment la campanya electoral del 23-J, des de JxCat han deixat clar quin serà el seu rumb i posicionament per a les pròximes eleccions espanyoles. En una roda de premsa, la cap de llista al Congrés per Junts, Míriam Nogueras, assegura que la formació que encapçala es presenta com “l’hereva fidel” al que va representar en un passat Junts pel Sí. En aquest sentit, des de Junts lamenten que ERC no hagi volgut viatjar plegats als comicis com ja ho van fer anteriorment en “l’embrió de l’operació de país que ha fet arribar més lluny col·lectivament”, segons defensa Nogueras.

De fet, el candidat al Senat Antoni Castellà ha volgut subratllar que dins el paraigua de Junts hi són totes les formacions que van conformar Junts pel Sí menys una, fent referència als republicans. “Tant de bo tots fóssim aquí, els que defensem Catalunya, defensant el país i posant-lo per davant del partit”, etziba. Seguint en aquesta línia, Nogueras considera que és important que el vot dels catalans tingui per objectiu defensar Catalunya, ja que ni el PSOE ni el PP ho faran perquè “no ho han fet mai”: “Si no hi som nosaltres, els que defensem Catalunya, no hi ha ningú”, remarca.

Míriam Nogueras i Toni Castellà amb les mans agafades darrere els cartells de campanya / ACN

Fracàs de l’estratègia independentista a Madrid

Tenint en compte que els vots de Junts, entre altres forces, podrien ser claus per desencallar la situació un cop se sàpiguen els resultats de les eleccions del juliol, Nogueras ha volgut deixar clara la seva posició com a partit i es compromet a no “regalar” els seus vots a “ningú que pretengui seguir espoliant, mentint i negant el dret a l’autodeterminació”. La candidata juntaire ha carregat amb força l’estratègia de “part de l’independentisme” a Madrid i ha afirmat que ha estat “un absolut fracàs”. De fet, considera que la manera com s’ha tractat la problemàtica catalana només ha fet que la situació a Catalunya empitjorés, ja que “s’ha empobrit”, la repressió “ha seguit” i els discursos d’extrema dreta han guanyat força. Tot i mostrar-se critica amb la situació actual, Nogueras no ha volgut comentar si estan mantenint converses amb els republicans per acordar alguns punts de programa per a les eleccions.