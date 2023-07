Junts diu que Sánchez “acaba fent el mateix que les dretes” amb Catalunya

La cap de llista de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat aquest dissabte que el president espanyol, Pedro Sánchez, “acaba fent el mateix que totes les dretes” amb Catalunya”. Nogueras ha acusat l’Estat d’identificar independentistes com si fossin terroristes i d’haver-ho fet constar a l’informe de l’Europol que identifica el moviment com un grup terrorista “dels més actius i violents” a l’Estat. “Això mentre va passejant-se per Europa amb un discurs conciliador”, ha acusat. Nogueras considera que “des de l’estat espanyol, governi qui governi s’intenta espanyolitzar Catalunya“. “Quan es tracta de Catalunya, el senyor Pedro Sánchez acaba fent el mateix que totes les dretes: no respectar persones que no pensem com ells i dir que som potencials terroristes”, ha assegurat la candidata de Junts per Catalunya al Congrés espanyol.

La candidata de Junts a les eleccions espanyoles per la demarcació de Barcelona, Míriam Nogueras / Junts

“El govern espanyol menteix governi qui governi”

La candidata de Junts ha fet referència a la informació de Plataforma per la Llengua que confirma que l’Estat espanyol ha mentit perquè segons el Consell de la UE mai ha demanat l’oficialitat del català. “El govern espanyol menteix governi qui governi i estem aquí per dir que ja n’hi ha prou”, ha advertit. La Plataforma per la Llengua ha publicat aquest dissabte que tampoc no cal modificar els tractats per incloure una nova llengua en la llista d’idiomes oficials de la UE, però el govern espanyol sempre ha insistit que aquest és el problema per fer oficial el català.

“Balanç terrorífic” a Rodalies

Des de Vilassar de Mar, la candidata de Junts ha denunciat el “balanç terrorífic” de l’Estat pel que fa a Rodalies. Nogueres s’ha queixat del baix nivell d’inversions a Catalunya i ha assegurat que de cada cent euros en els últims anys només se n’han gastat 24 a Catalunya, mentre que Madrid n’ha rebut 153. “No és una anècdota, és permanent i constant i és un problema de tot Catalunya”, ha conclòs.