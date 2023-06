L’Europol inclou l’independentisme en un llistat sobre terrorisme a la UE

L’Europol ha inclòs el moviment independentista català en un informe que recull i categoritza la situació sobre el terrorisme a la Unió Europa. En aquest document l’agència europea inclou el corrent social i polític que es viu a Catalunya i que s’ha viscut al País Basc com els “més actius i violents” d’Espanya. En aquest sentit, els motius pels quals han considerat apropiat incloure l’independentisme català i el basc en aquest llistat és que “combinen separatisme amb visions extremistes d’esquerra” amb “missatges contra l’estat espanyol i les institucions”.

Però no només això, sinó que consideren que també hi ha missatges contra el capitalisme. “Les lluites socials i econòmiques estan sent utilitzades per aquests grups en els seus missatges contra l’estat espanyols, també com a oportunitat per reclutar els sectors més desafavorits de la societat”, assegura l’informe. Tot i incloure’l a la llista, el director executiu de l’Europol, Jean-Philippe Lecouffe, ha volgut treure pilotes fora i ha explicat que no són ells qui valoren qui qualifiquen els fets, sinó que són els estats que proporcionen les dades sobre els seus moviments interns, i des de l’Europol comproven que siguin “fefaents”.

Davant els retrets de l’eurodiputada d’ERC Diana Riba sobre l’assenyalament a l’independentisme de Catalunya, Lecouffe ha insistit en el fet que per molt que el moviment estigui inclòs en un document sobre la situació del terrorisme a Europa, això no el converteix en un moviment terrorista: “Se segueixen i controlen tots els tipus de discursos que poden portar a l’extremisme sense que siguin necessàriament actes terroristes d’entrada”.

Policies amb el logo d’EUROPOL/Europol

La reacció catalana a Europa

Davant l’assenyalament d’Europa a l’independentisme català, Riba s’ha mostrat molt sorpresa perquè s’hagi inclòs aquest moviment dins una llista d’aquestes característiques. L’eurodiputada considera que incloure’l en aquest document no és adequat pel context que es viu a Catalunya: “Ens costa creure per què es parla d’aquesta situació a Catalunya. No hi ha hagut detencions, ni actes violentes ni cap situació perquè estigui representada en aquest informe”, remarca.