Junts dice que Sánchez «hace lo mismo que todas las derechas» con Catalunya

La jefa de lista de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este sábado que el presidente español, Pedro Sánchez, «acaba haciendo el mismo que todas las derechas” con Cataluña. Nogueras ha acusado el Estado de identificar independentistas como si fueran terroristas y de haberlo hecho constar al informe de la Europol que identifica el movimiento como un grupo terrorista «de los más activos y violentos» en el Estado. «Esto mientras va paseándose por Europa con un discurso conciliador», ha acusado. Nogueras considera que «desde el estado español, gobierne quien gobierne se intenta hispanizar Cataluña«. “Cuando se trata de Cataluña, el señor Pedro Sánchez acaba haciendo el mismo que todas las derechas: no respetar personas que no pensamos cómo ellos y decir que somos potenciales terroristas”, ha asegurado la candidata de Junts per Catalunya en el Congreso español.

La candidata de Juntos a las elecciones españolas por la demarcación de Barcelona, Míriam Nogueras / Juntos

«El gobierno español miente gobierne quién gobierne»

La candidata de Junts per Catalunya ha hecho referencia a la información de Plataforma por la Lengua que confirma que el Estado español ha mentido porque según el Consejo de la UE nunca ha pedido la oficialidad del catalán. “El gobierno español miente gobierne quién gobierne y estamos aquí para decir que basta”, ha advertido. La Plataforma por la Lengua ha publicado este sábado que tampoco hay que modificar los tratados para incluir una nueva lengua en la lista de idiomas oficiales de la UE, pero el gobierno español siempre ha insistido que este es el problema para hacer oficial el catalán.

«Balance terrorífico» a Cercanías

Desde Vilassar de Mar, la candidata de Junts per Catalunya ha denunciado el «balance terrorífico» del Estado en cuanto a Cercanías. Nogales se ha quejado del bajo nivel de inversiones en Cataluña y ha asegurado que de cada ciento euros en los últimos años solo se han gastado 24 en Cataluña, mientras que Madrid ha recibido 153. “No es una anécdota, es permanente y constando y es un problema de todo Cataluña”, ha concluido.