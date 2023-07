Mario Vargas Llosa ha hagut de ser ingressat a l’hospital. Els seus fills han estat els encarregats de confirmar la notícia, una informació que ha preocupat els seguidors de l’escriptor i premi Nobel perquè són conscients que té un estat de salut delicat als seus 87 anys.

El motiu mèdic darrere d’aquest empitjorament? El coronavirus: “En vista de l’interès dels mitjans de comunicació per l’estat de salut del nostre pare, fem públic que està hospitalitzat des de dissabte després d’haver-li diagnosticat la Covid-19. És tractat per excel·lents professionals i també està acompanyat per la seva família. Demanem als mitjans que respectin en aquests moments la seva privacitat i la nostra”, han escrit.

Mario Vargas Llosa ha estat hospitalitzat per culpa del coronavirus

No se sap exactament quin és el seu estat o la gravetat d’aquesta afecció. Sembla, pel context, que el coronavirus podria haver afectat el seu sistema respiratori i això podria ser perillós. A més a més, cal recordar que ja havia estat contagiat en el passat. Eren principis del 2022 quan també l’ingressaven amb Covid, moment en què ja formava part del col·lectiu de risc per la seva edat. Va rebre l’alta pocs dies després, així que es confia que en aquesta ocasió passi el mateix.

En vista del interés de los medios por el estado de salud de nuestro padre, hacemos público que está hospitalizado desde el sábado tras habérsele diagnosticado el Covid-19. Está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. Rogamos a los medios de… — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) July 3, 2023

Vargas Llosa va reconèixer que patir aquesta malaltia no va ser agradable: “Vaig començar a sentir molt de fred a les cames i, de sobte, vaig començar a perdre la respiració i a ofegar-me; respirava amb molta dificultat”, deia ell mateix. De moment no se sap si aquests són els mateixos símptomes que té ara, una informació que han optat per reservar-se per a ells. Caldrà esperar per conèixer més detalls de com es troba i de quin és el seu pronòstic.