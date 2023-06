Els famosos s’acomiaden de Carmen Sevilla: els missatges més tendres

Carmen Sevilla ha mort aquest dimarts als 92 anys després d’uns dies ingressada a l’hospital. L’Alzheimer que patia des de feia anys ha anat empitjorant i, finalment, la icònica presentadora i actriu ha perdut la vida. Aquesta pèrdua ha trencat el cor de molts famosos que van compartir pantalla i vida amb ella, una dona estimada per tots i amb un somriure permanent. Les xarxes socials s’han omplert de llàgrimes i missatges de comiat molt macos de persones anònimes que li han agraït la quantitat de feina i entreteniment que ha deixat al llarg de la seva trajectòria. A més a més, cares conegudes també han volgut acomiadar-se d’ella i han emocionat amb les seves paraules.

Els famosos s’acomiaden de Carmen Sevilla

Una de les més tendres ha estat Lolita Flores, que ha destacat la gran amistat que unia Carmen Sevilla amb la seva mare: “Has marxat en silenci. Tinc tantes coses a agrair-te, Carmen. Des que era una nena em vas descobrir Amèrica i vas estar al nostre costat en els moments més difícils i macos de la vida. Ja et trobava a faltar des de feia temps, però ara sé que has marxat i és un pal molt gran. Sempre vas ser de la meva família, així t’ho deia la meva mare i amiga teva de l’ànima. Ara estareu juntes una altra vegada. Carmen d’Espanya, la meva amiga Carmen del món. Una estrella com tu és molt difícil que s’apagui. T’estimo i t’estimaré. Ho sento moltíssim. Carmen Sevilla, única i irrepetible. Descansa”.

Lolita Flores s’acomiada d’una gran amiga de la mare | Instagram

També Norma Duval ha volgut dir l’últim adeu a la seva amiga. Juntes van compartir molts moments, una amistat que farà que aquesta mort sigui difícil de superar: “Sempre estaràs en el meu cor, quants records juntes. DEP. T’estimo, estimada amiga”.

Norma Duval lamenta la mort de Carmen Sevilla | Instagram

Santiago Segura és un altre dels famosos que han compartit un missatge maco cap a Carmen Sevilla. En el cas del director de cinema ha fet un homenatge a l’actriu en el seu perfil d’Instagram: “La teva simpatia meravellosa em va conquistar quan et vaig conèixer a la televisió de finals dels anys 90, com prèviament ho havia fet la teva bellesa i talent com a actriu. Sempre bromista i tendra quan coincidíem, et feia gràcia que tingués en la meva col·lecció el single Flamenca Ye-Ye. Finalment, un dia te’l vaig portar i vaig aconseguir que, entre riures, me’l signessis. Per descomptat, el conservo d’igual manera que conservaré per sempre la imatge del teu somriure encara que ja no hi siguis”.

Santiago Segura acomiada Carmen Sevilla | Instagram

Raphael ha estat més escuet en el seu missatge de comiat, el que ha acompanyat d’una foto antiga en què se’l veu abraçant a Carmen Sevilla: “Carmen, la meva Carmen, la nostra Carmen… Mai no t’oblidaré!”.

Raphael publica una foto amb Carmen Sevilla | Instagram

Una de les més maques ha estat Bibiana Fernández, que ha aplaudit la bellesa i gran amor de Carmen Sevilla: “Amb tu, Carmen Sevilla, marxa una part d’una època. L’última vegada ens vam creuar en un aniversari de Mediaset, però et vaig gaudir al cinema, al teatre i en les distàncies curtes. Vola lliure. Les meves condolences a tota la gent que t’estima. Per a aquells que et van conèixer en la segona època potser no saben que vas ser, possiblement, la més guapa”.

Bibiana Fernández dedica unes paraules molt maques a Carmen Sevilla | Instagram

Carmen Sevilla ha fet història a televisió i ha coincidit amb moltíssims famosos. Aquests són només alguns dels centenars de missatges que s’estan publicant en aquestes primeres hores després de la seva mort. Ara queda el tanatori i el funeral, en el qual de ben segur que també voldran passar-se molts personatges coneguts a mostrar els seus respectes a la família.