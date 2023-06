Carmen Sevilla ha estat ingressada a l’hospital i el seu pronòstic és greu. La icònica presentadora i actriu viu en una residència des del 2015, des que l’Alzheimer que pateix comencés a complicar-se. Ara, als 92 anys, el seu estat de salut hauria empitjorat considerablement i ha necessitat ser traslladada a un centre mèdic aquest diumenge. Així ho assegura Fórmula TV, que no ha pogut obtenir més detalls sobre què és exactament el que li passa.

Que els assegurin que la seva situació és “preocupant” fa pensar el pitjor, sobretot quan l’actriu té una edat tan avançada. El seu fill va demanar que l’aïllessin fa temps i no estava rebent cap visita, tenint en compte que no li era d’ajuda. El seu únic fill va concedir una entrevista el passat octubre en què reconeixia que l’estat de salut de la mare era “complicat”: “Està estable dins de la seva situació. L’única cosa que importa és que està molt cuidada i atesa per grans professionals que estan pendents d’ella en tot moment. Ja no em reconeix, desgraciadament, però rep les mostres d’estima i afecte que li donem. Aquesta és una situació dura i difícil per a tots, però ja fa temps que està malalta”, deia llavors.

Carmen Sevilla ingresada en una residencia | Europa Press

Carmen Sevilla fa molts anys que està malalta, però ara l’estat hauria empitjorat

Tot hauria empitjorat nou mesos després, fins al punt que la mare ha necessitat d’atenció mèdica i continua ingressada a l’hospital. No s’han filtrat més detalls sobre el seu estat, però els fans confien que simplement sigui una petita malaltia que pugui superar. La premsa estarà molt atenta a tota la informació que vagi filtrant-se sobre l’estat de Carmen Sevilla.

A les xarxes socials, cap dels seus familiars no ha volgut confirmar o desmentir la notícia del seu ingrés. No diuen si és cert que l’estat és tan preocupant com diuen, però fa tota la pinta que sí tenint en compte que no han dit que sigui mentida.