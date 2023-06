Carmen Sevilla ha sido ingresada en el hospital y su pronóstico es grave. La icónica presentadora y actriz vive en una residencia desde el 2015, desde que el Alzheimer que sufre empezara a complicarse. Ahora, a los 92 años, su estado de salud habría empeorado considerablemente y ha necesitado ser trasladada a un centro médico este domingo. Así lo asegura Fórmula TV , que no ha podido obtener más detalles sobre qué es exactamente lo que le pasa.

Que aseguren que su situación es «preocupante» hace pensar lo peor, sobre todo cuando la actriz tiene una edad tan avanzada. Su hijo pidió que le aislaran hace tiempo y no estaba recibiendo ninguna visita, teniendo en cuenta que no le era de ayuda. Su único hijo concedió una entrevista el pasado octubre en el que reconocía que el estado de salud de la madre era «complicado»: «Está estable dentro de su situación. Lo único que importa es que está muy cuidada y atendida por grandes profesionales que están pendientes de ella en todo momento. Ya no me reconoce, desgraciadamente, pero recibe las muestras de aprecio y afecto que le damos. Esta es una situación dura y difícil para todos, pero ya hace tiempo que está enferma», decía entonces.

Carmen Sevilla, ingresada en una residencia | Europa Press

Carmen Sevilla hace muchos años que está enferma, pero ahora el estado habría empeorado

Todo habría empeorado nueve meses después, hasta el punto que la madre ha necesitado de atención médica y continúa ingresada en el hospital. No se han filtrado más detalles sobre su estado, pero los fans confían que simplemente sea una pequeña enfermedad que pueda superar. La prensa estará muy atenta a toda la información que vaya filtrándose sobre el estado de Carmen Sevilla.

En las redes sociales, ninguno de sus familiares no ha querido confirmar o desmentir la noticia de su ingreso. No dicen si es cierto que el estado es tan preocupante como dicen, pero hace todo la pinta que sí teniendo en cuenta que no han dicho que sea mentira.