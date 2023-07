PSC i comuns tanquen un acord per la Diputació de Barcelona

El Partit Socialista i els Comuns han tancat un acord per governar a la Diputació de Barcelona. Un pacte per assolir un “govern de progrés” tal com expliquen a través d’un comunicat. Tot i que la unió de les dues formacions no assoleix la majoria absoluta, el PSC i els comuns ja han anunciat el seu compromís de treballar per fer possible aquest govern. L’aliança preveu que la vicepresidència recaigui sobre la coordinadora nacional de Catalunya en Comú i regidora de Castelldefels, Candela López. La persona escollida per presidir l’ens supramunicipal és l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret.

“Totes dues formacions coincideixen que els resultats de les eleccions del passat 28 de maig deixen un missatge a favor d’un govern de progrés d’ampli abast”, expliquen les dues formacions a través d’un comunicat conjunt. L’objectiu d’aquest pacte és frenar un possible acord sonat entre Junts i ERC. Així doncs, en aquests moments els socialistes i comuns, que sumen 22 representants, estan a l’espera de veure com es desencallen les converses entre juntaires i republicans. En aquests moments, un possible acord entre independentistes sumaria 23 representants, és a dir, tot i no arribar a la majoria absoluta fixada en 26, obtindria un representant més que l’acord comuns-socialistes. Per tant, per acabar de determinar quin rumb agafarà la Diputació de Barcelona.

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero / ACN

Per resoldre l’aritmètica, els quatre diputats que tenen els populars podrien ser claus per decantar la Diputació cap als socialistes en cas que es repetís l’operació a tres bandes que es va fer a Barcelona per entregar la vara d’alcalde a Jaume Collboni i deixar fora a Xavier Trias. Tot i que la possibilitat segueix sobre la taula, a hores d’ara els comuns descarten repetir l’operació.

Peces clau sobre el taulell

Dues peces clau més sobre el taulell de la Diputació són els dos diputats independents afiliats a Junts i el diputat de Tot per Terrassa. Amb aquests factors sobre la taula, l’acord que han arribat aquest dimecres entre comuns i socialistes podria caure i decantar la balança per la Diputació cap als de Borràs i Turull.