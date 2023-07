La poeta Anna Campillo ha mort sobtadament als 55 anys. Nascuda a Mollet del Vallès l’any 1968, Campillo es va llicenciar en Filologia Anglo-Germànica per la UAB i havia publicat diverses obres al llarg de la seva vida, com ‘Trencadissa’ (2022) per la qual va aconseguir el 38è Premi de poesia Miquel Martí i Pol i el 13è Certamen Literari de Relat Breu de Santa Eulàlia de Ronçana. Per homenatjar la carrera literària de l’escriptora, la Fundació Miquel Martí i Pol ha anunciat a través de les xarxes socials que publicarà, conjuntament amb Pagès Editors, l’obra ‘Udol i llop’ “el més aviat possible”, l’obra en la qual estava treballant en aquests moments Campillo.

Durant la seva vida, Campillo havia participat en diversos projectes, com ara l’antologia ‘Poesia anglesa i nord-americana contemporània’. La seva gran obra, però, és el poemari pel qual va obtenir tots els reconeixements. Commoguts per la sobtada tragèdia, l’editorial Trípode, empresa que va editar el poemari ‘Trencadissa’, ha volgut expressar el seu condol a través d’una publicació a les xarxes socials: “Anna, ens vas enamorar com a poeta, però sobretot per com eres: tranquil·la, agradable, sempre amb un somriure sincer i amb les paraules justes i precises. Eres llum i et feies estimar. Gràcies pel teu llegat en forma de versos. No tʼoblidarem mai”.

Gràcies pel teu llegat en forma de versos. No tʼoblidarem mai🕊️❤️ pic.twitter.com/Zw3oksLYJY — Editorial Trípode (@Ed_Tripode) July 5, 2023

Poeta i professora

A banda d’escriure poesia, Campillo també compaginava la seva vocació literària amb la docència. En aquests moments treballava com a professora de secundària i batxillerat a l’escola Sant Gervasi Cooperativa, a Mollet del Vallès. Abans de dedicar-se a la docència a la seva ciutat natal, Campillo també va exercir com a professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, lloc on s’havia format com a filòloga. Va ser en aquesta mateixa universitat on la poeta va col·laborar per redactar l’antologia sobre la poesia anglesa i nord-americana en el món contemporani.