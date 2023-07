Vídeo| Protesta per la presència dels Borbons a Caldes de Malavella

Centenars de persones es manifesten en contra de la presència de la família reial espanyola a Caldes de Malavella, a la Selva. Amb motiu de la celebració del lliurament dels premis de la Fundació Princesa de Girona a la població selvatana –ja que a la ciutat de Girona, on s’hauria de fer, fa anys que cap local vol acollir aquest acte– la coordinadora antimonàrquica gironina ha convocat una concentració de rebuig a la corona espanyola i en defensa de la república Catalana.

Amb una pancarta en què es llegeix “Fora la monarquia, visca la terra!”, acompanyada d’una bandera negra Donec Perficiam, els manifestants es dirigeixen fins al recinte de la cerimònia, protegit per un fort dispositiu dels Mossos d’Esquadra.

Entre els polítics assistents a la concentració de protesta hi ha la cap de llista d’ERC per Girona per al 23-J, Montse Bassa; la número dos dels republicans per Barcelona, Teresa Jordà; els candidats de Junts per Catalunya Marta Madrenas i Francesc Ten, el secretari d’organització de la formació, David Torrents, l’expresident de l’AMI, Josep Maria Cervera, i els diputats de la CUP Montse Vinyets, Dani Cornellà, Mireia Vehí entre d’altres. S’hi han sentit crits com “1 d’octubre, ni oblit ni perdó”, el cant dels Segadors, i consignes com ara “el poble mana, el Govern obeeix” o “fora, fora, fora les forces d’ocupació”. Tot plegat configura la banda sonora de la manifestació. De moment transcorre pacíficament i en un ambient absolutament reivindicatiu.

Dos actes davant la Fundació Princesa de Girona

La manifestació d’avui amb motiu de la presència de la monarquia espanyola a Caldes per entregar els premis de la Fundació Princesa de Girona arriba després que la Coordinadora Antimonàrquica de Girona fes dilluns un segon acte sorpresa que es va fer amb motiu de la proximitat de la cerimònia d’aquest dimecres. Al juny ja n’havien fet una altra.

Paral·lelament, però, la Fundació ha difós un comunicat en què explica que tota la família nuclear dels Borbons regnants –Felip VI, la seva dona, Letícia, la princesa Elionor i la infanta Sofia, la seva germana– ha participat en diverses activitats al llarg del dia. Segons la Fundació, els reis espanyols han presidit la reunió del Consell Assessor i Elionor i Sofia “han conegut més de prop alguns dels programes i les iniciatives de la Fundació”.