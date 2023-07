Nou acte sorpresa contra la monarquia a la Fundació Princesa de Girona

Els activistes de la Coordinadora Antimonàrquica de Girona han sorprès la seu de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) amb un nou acte en contra dels borbons. Aquesta tarda, diversos membres de la plataforma han penjat una estelada i una pancarta en contra dels borbons aprofitant que aquest dimecres la fundació entregarà els premis que atorga cada any. Aquest ha estat el segon intent de la plataforma, ja que el primer de tots es va veure truncat per l’aparició del cos d’antidisturbis dels Mossos d’Esquadra que van acabar detenint una persona per intentar col·locar la pancarta a la seu de la FDdGi.

Després de corejar càntics en contra el rei i la seva família, els activistes que s’han concentrat davant la seu de la fundació monàrquica han fet una crida a manifestar-se conjuntament aquest dimecres a Caldes de Malavella, a la Selva, on el rei entregarà els premis de l’entitat. I aquesta vegada, les seves intencions han arribat a bon port. L’última vegada, però, la sort no va ser la mateixa. Diversos agents de l’ARRO del cos dels Mossos d’Esquadra i un grup de manifestants antimonàrquics s’han enfrontat després que els agents de la policia catalana no els deixessin penjar una pancarta en contra de la monarquia espanyola.

Els membres de la coordinadora antimonàrquica penjant la pancarta contra els borbons a la façana de la FPdGi / ACN

Un resultat no esperat

El passat dimecres 7 de juny, el portaveu de la Coordinadora Antimonàrquica, Quim Tell, va acabar detingut per atemptar contra l’autoritat. L’acusaven d’haver agredit un agent en caure de l’escala on s’havia enfilat per desplegar la pancarta contra la reialesa espanyola. Tot i que els Mossos el van deixar en llibertat amb càrrecs poques hores després de la seva detenció, l’objectiu del seu acte de protesta no es va poder esdevenir tal com estava previst. Gairebé un mes després, amb un pretext diferent, però la mateixa finalitat, la plataforma que critica la monarquia espanyola ha aconseguit culminar el seu acte de protesta.