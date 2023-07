França arriba als 3.200 detinguts després de sis dies de protestes

Després de sis dies de fortes protestes a França arran de l’assassinat d’un jove de 17 anys, en Nahel, a mans de la policia s’han arrestat 3.200 persones. Es tracta de la mateixa xifra a la qual es va arribar a les manifestacions del 2005 després de la mort de dos joves. La diferència, però, és que aquell any es va assolir aquest nombre de detinguts després de tres setmanes de protestes, i aquesta vegada només han calgut sis dies per arribar-hi. La fúria del poble francès que ha colpejat amb força el país aquests dies ha estat una mica més tranquil·la la nit de diumenge a dilluns. Una nit que, tot i haver estat la més suau des de dimarts, ha acabat amb més de 150 persones detingudes.

Segons assegura el ministre d’interior francès, Gérald Darmanin, el nivell que s’ha assolit amb tan pocs dies no “té precedents”. En aquest sentit, dels 3.200 detinguts, gairebé un 60% és la primera vegada que passen a disposició de les autoritats i mai “havien sigut objecte d’un control” de la policia. La xifra més indicativa del caràcter de la revolta és la mitjana d’edat de les persones que han protagonitzat aquesta setmana de protestes, una mitjana de 17 anys. De fet, alguns d’aquests menors detinguts tenen entre 12 i 13 anys i se’ls ha vinculat a diversos incendis, agressions contra les forces de seguretat o atacs a les institucions públiques.

Manifestacions a França arran de l’assassinat d’un jove dimarts passat

En aquests moments, a l’espera de com evoluciona la situació de tensió a les diferents ciutats franceses on s’han concentrat les protestes, França mantindrà el desplegament de 45.000 policies i gendarmes per fer front a la possible nova onada de revolta. El seu objectiu és “restaurar l’ordre” davant una situació que el president francès, Emmanuel Macron, considera “injustificable”.

Destrosses al mobiliari

Durant les cinc nits de protestes, les autoritats han comptabilitzat 5.000 vehicles i 10.000 papereres incendiades, un miler d’immobles danyats, 250 atacs contra comissaries i més de 700 policies o gendarmes ferits. En aquests moments, el tirador que va matar en Nahel segueix ingressat a la presó provisionalment a l’espera que s’aclarin els fets. Per altra banda, segons informa el diari ‘Le Figaro’ i recull Europa Press, el tercer ocupant que viatjava al vehicle en el moment de la tragèdia ha declarat aquest matí en qualitat de testimoni.