Un tret a boca de canó que ha posat fi a la vida d’un jove franco-algerià de només 17 anys ha incendiat els carrers de França. Per tercera nit consecutiva milers de persones han protestat arreu del país contra la brutalitat policial i el racisme a les forces de seguretat. Hi ha centenars de detinguts i l’Eliseu ha mobilitzat 40.000 policies i gendarmes per intentar contenir l’onada de ràbia i violència que s’ha escampat per tot el país. Els aldarulls van començar dimecres, quan va començar a circular per les xarxes el vídeo de la intervenció policial.

A les imatges es veu com dos agents d’una patrulla de trànsit interpel·len el conductor d’un cotxe groc a Nanterre, als afores de París. Un dels policies ha desenfundat l’arma i apunta directament al parabrisa del vehicle. “T’enduràs un tret al cap”, se sent que diu un dels policies. De sobte, el cotxe accelera i l’agent, situat al lateral del vehicle, dispara un sol tret i després s’aparta. En el vídeo es veu com el cotxe continua circulant i després hi ha un tall. A continuació ja es pot apreciar que el conductor del cotxe ha perdut el control i ha xocat.

Versions contradictòries de la policia

En un primer moment, la policia va justificar el tret perquè suposadament el cotxe havia intentat atropellar l’agent, però un cop es va fer públic el vídeo, van haver de rectificar. L’agent que va matar el noi està en presó provisional i està acusat d’homicidi involuntari per haver incomplert el reglament d’ús d’armes de foc. El govern francès ha criticat amb duresa l’actuació de l’agent, però la investigació i les disculpes de l’Eliseu no han estat suficients per calmar els ànims. Només aquesta última nit la policia ha detingut gairebé 900 joves, ja majoria menors d’edat, per aldarulls, saquejos i enfrontaments amb les forces de seguretat. Hi ha 250 policies ferits.

Condemna internacional per la mort del jove

La mort del jove ha despertat tanta indignació que fins i tot Nacions Unides ha intervingut. L’oficina de l’ONU per als Drets Humans ha mostrat la seva “preocupació” per l’homicidi de l’adolescent d’origen magrebí i ha demanat a França que “posi fre als greus problemes de racisme i discriminació a les forces de seguretat”. El govern d’Algèria també ha expressat la seva “consternació” per la mort “brutal” del jove i ha confiat que França complicarà amb el seu deure de protegir els ciutadans d’origen algerià que viuen al país.