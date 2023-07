El PSC assegura que avancen l’acord amb els comuns per a la Diputació

El PSC assegura tenir un “acord molt avançat” amb els comuns per assumir el control de la Diputació de Barcelona. Així ho ha explicat la portaveu del partit socialista català, Èlia Tortolero, que confia en “formalitzar l’acord com més aviat millor” per desencallar la situació que envolta l’ens supramunicipal. En aquest sentit, Tortolero afirma que han mantingut converses “discretes” amb tots els partits, menys amb l’extrema dreta de VOX, amb qui ja va avisar que no mantindrien cap mena de negociació. De fet, explica que també han tingut algunes “converses” amb els republicans, partit que està negociant un pacte amb Junts per governar a la Diputació barcelonina.

La proposta dels socialistes per encapçalar la Diputació de Barcelona és l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret. Així doncs, en cas que el pacte amb els comuns evolucioni i aconsegueixi el resultat que esperen, l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, que fins ara havia estat la presidenta de l’ens gràcies a l’acord amb Junts, deixaria el seu càrrec i passaria a ser proposada com a senadora autonòmica. Preguntada pels mitjans, Tortolero ha assegurat que les converses amb els republicans no han millorat després que els socialistes anunciessin que Moret és la candidata proposada i no Marín.

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero / ACN

Recta final abans de la campanya

Els socialistes preveuen que la campanya electoral per al 23-J a Catalunya “serà intensa” i que tindrà un paper molt “decisiu” per orientar el futur després dels comicis. En aquest sentit, Tortorelo ha demanat esperar a veure l’aritmètica l’endemà de les eleccions i ha reclamat als partits catalans prendre “consciència” que “Catalunya va molt millor quan Sánchez està al capdavant”.

On s’ha mostrat molt contundent la portaveu socialista és sobre les declaracions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista a ‘La Vanguardia’ en les quals alertava d’un possible pacte PP-PSOE en lloc d’un pacte de dretes. Tortorelo acusa el president de mentir quan fa aquestes afirmacions, i ha volgut recordar que la situació catalana ha sigut diferent quan els socialistes han estat al capdavant de la Moncloa: “Aragonès ho sap, sap que la Catalunya del 2017 no és la mateixa que el 2023”, sentencia.