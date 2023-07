Vuit morts en un fort atac israelià al camp de refugiats de Jenin

L’exèrcit israelià ha llençat una de les operacions militars més grans dels darrers vint anys contra el camp de refugiats palestins de Jenin. Segons han afirmat fonts de l’exèrcit d’Israel a Europa press, l’objectiu d’aquest atac que ha colpejat amb força la ciutat de Cisjordània aquest passat diumenge és que Jenin no “sigui un lloc segur” per als “terroristes”. Ells mateixos, però, consideren que aquesta operació militar no és tan gran com la gent esperava: “Aquesta no és la gran operació que tothom estava esperant. Fa 20 anys, a principis dels 2000, va haver-hi una veritable operació a gran escala a Jenin, amb carros de combat als carrers i milers de soldats anant casa per casa buscant i matant a terroristes. No és el cas en aquesta situació“, expliquen.

L’atac d’aquesta nit, però, sí que s’ha cobrat baixes mortals. Concretament, han perdut la vida vuit persones, i gairebé una cinquantena més han resultat ferides. Unes víctimes que l’exèrcit israelià consideren “terroristes”, però que realment són les brigades de milicians palestins que combaten Israel: “Esperem que abast bons assoliments i permeti que hi hagi més temps sense atacs terroristes”, afegeixen. És per aquest motiu, que des de l’exèrcit israelià asseguren que l’operatiu militar seguirà “fins que faci falta” per aconseguir el seu objectiu. “Durant les últimes hores hem donat un dur cop a les organitzacions terroristes a Jenín i hem obtingut uns assoliments operatius impressionants”, conclou el ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant.

Bombardeig a Jenin

Reafirmar el seu objectiu

Tenint en compte que l’atac, iniciat per drons des de l’aire, ha colpejat amb força el camp de refugiat palestí, el portaveu de l’exèrcit israelià, Daniel Hagari, ha volgut distanciar-se de què l’objectiu fos atacar el camp de refugiats. “No hem vingut a ocupar el campament de refugiats. No és una operació contra l’Autoritat Palestina, sinó contra els grups terroristes a Jenin”, sentencia. En resposta a l’atac, però, des de Jenin asseguren que l’agressió no obtindrà els seus fruits i que estan disposats a plantar cara. “Jenin no es rendirà i els nostres combatents estan decidits a confrontar i lluitar sense importar els sacrificis. L’enemic sionista té tota la responsabilitat per totes les conseqüències d’aquesta agressió”, afirma a través d’un comunicat el grup que inclou el batalló de Jenin.