Ocho muertos en un fuerte ataque israelí en el campo de refugiados de Jenin

El ejército israelí ha tirado una de las operaciones militares más grandes de los últimos veinte años contra el campo de refugiados palestinos de Jenin. Según han afirmado fuentes del ejército de Israel a Europa press, el objetivo de este ataque que ha golpeado con fuerza la ciudad de Cisjordania este pasado domingo es que Jenin no «sea un lugar seguro» para los «terroristas». Ellos mismos, pero, consideran que esta operación militar no es tan grande como la gente esperaba: «Esta no es la gran operación que todo el mundo estaba esperando. Hace 20 años, a principios de los 2000, hubo una verdadera operación a gran escala a Jenin, con carros de combate en las calles y miles de soldados yendo casa por casa buscando y matando a terroristas. No es el caso en esta situación«, explican.

El ataque de esta noche, pero, sí que se ha cobrado bajas mortales. Concretamente, han perdido la vida ocho personas, y casi una cincuentena más han resultado heridas. Unas víctimas que el ejército israelí consideran «terroristas», pero que realmente son las brigadas de milicianos palestinos que combaten Israel: «Esperamos que alcance buenos logros y permita que haya más tiempo sin ataques terroristas», añaden. Es por este motivo, que desde el ejército israelí aseguran que el operativo militar seguirá «hasta que haga falta» para conseguir su objetivo. «Durante las últimas horas hemos dado un llevar golpe a las organizaciones terroristas en Yenín y hemos obtenido unos logros operativos impresionantes», concluye el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.

Bombardeo a Jenin

Reafirmar su objetivo

Teniendo en cuenta que el ataque, iniciado por drones desde el aire, ha golpeado con fuerza el campo de refugiado palestino, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha querido distanciarse de que el objetivo fuera atacar el campo de refugiados. «No hemos venido a ocupar el campamento de refugiados. No es una operación contra la Autoridad Palestina, sino contra los grupos terroristas a Jenin», sentencia. En respuesta al ataque, pero, desde Jenin aseguran que la agresión no obtendrá sus frutos y que están dispuestos a hacer frente. «Jenin no se rendirá y nuestros combatientes están decididos a confrontar y luchar sin importar los sacrificios. El enemigo sionista tiene toda la responsabilidad por todas las consecuencias de esta agresión», afirma a través de un comunicado el grupo que incluye el batallón de Jenin.