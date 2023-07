El PSOE denuncia Desokupa per la “lona d’odi” despenjada a Madrid

Aquest matí, l’empresa de desocupacions Desokupa vinculada a l’extrema dreta, ha desplegat una enorme lona contra Pedro Sánchez a Madrid. Poques hores després de l’acte, el PSOE ja ha denunciat davant la Junta Electoral Central (JEC) la que consideren la “lona de l’odi”. I no només això, els socialistes expliquen que també portaran el cas davant la justícia per tractar-lo “per la via penal”. El motiu que els impulsa a denunciar aquest acte a escassos dies abans de començar la campanya electoral per les eleccions del 23 de juliol és el contingut d’aquesta lona, ja que porta el missatge “Tu al Marroc, Desokupa a la Moncloa” acompanyat de la cara de Sánchez.

En aquesta pancarta de grans dimensions que han col·locat al carrer d’Atocha, i que a hores d’ara continua desplegada sobre la façana d’un dels edificis del carrer, també hi apareixen altres personalitats polítiques com Pablo Iglesias, Ada Colau, Gabriel Rufián o Pablo Echenique. “Esperem que aquestes pràctiques de campanya bruta siguin penalitzades per la ciutadania i que siguin condemnades per tots els partits polítics”, sentencien des del partit socialista a través d’un comunicat, que afegeixen que “l’odi no pot ser un dels protagonistes de la campanya”.

"Desokupa a la Moncloa" es TT porque los nazis violentos, acosadores de familias pobres y promocionados incesantemente por la TV blanqueadora del fascismo han colgado este cartel.



Como no suman cuatro neuronas entre todos, confiesan en él que Feijóo es su presidente preferido. pic.twitter.com/1QeKpCAQUl — Pablo Echenique (@PabloEchenique) July 3, 2023

‘Trending topic’ a les xarxes

L’impacte que ha tingut la pancarta ha transcendit dels carrers madrilenys i s’ha convertit en un fenomen viral a les xarxes socials. En aquest sentit, un dels afectats per la lona, el membre de Podem Pablo Echenique, ha lamentat que aquest polèmic acte de campanya hagi corregut amb tanta rapidesa per les xarxes, i afegeix que el motiu pel qual ‘Desokupa a la Moncloa’ és ‘trending tòpic’ a Twitter és “perquè els nazis violents, assetjadors de famílies pobres i promocionats incessantment per la TV blanquejadora del feixisme han penjat aquest cartell”. I no només això, Echenique els etziba que “com que no sumen quatre neurones entre tots, confessen al cartell que Feijóo és el seu president preferit”.