Commoció a Salou per la mort violenta d’una dona a mans de la seva parella

Prop d’una cinquantena de persones s’han aplegat aquesta tarda davant l’Ajuntament de Salou per condemnar el feminicidi que s’ha produït aquesta nit passada a un hotel de la ciutat. La commoció ha omplert els carrers del municipi del Tarragonès per la que és la setena víctima per violència masclista en el que portem d’any. Des del consistori han organitzat un minut de silenci per recordar a la víctima que ha perdut la vida aquesta nit a mans de la seva parella, presumptament, en el qual també hi ha volgut participar la consellera d’Igualtat, Tània Verge.

En aquest acte de suport a la víctima, Verge ha fet una crida a erradicar les violències masclistes que continuen colpejant la societat. En el seu discurs també ha recordat el nombre de víctimes que han perdut la vida en la darrera dècada, una xifra que escala fins a 120 persones. Durant la intervenció, però, no totes les seves paraules han anat destinades a la família de la víctima, també present en l’homenatge, sinó que s’ha referit als partits polítics que neguen la violència masclista i retallen recursos en aquest àmbit i han format part del minut de silenci: “És un acte d’hipocresia, de cinisme i irresponsabilitat”, ha afirmat la consellera, tot i que en cap moment s’ha referit a cap formació en concret.

L’exterior de l’hotel Magnolia de Salou on una dona ha mort de forma violenta / ACN

Consternació a Salou

A primera hora del matí s’ha sabut que els Mossos d’Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable de la mort violenta d’una dona a Salou (Tarragonès). Segons explica el cos de policia català, els fets van tenir lloc cap a les 21.30, quan van rebre un avís d’un hotel de la coneguda localitat turística alertant que una dona estava ferida de gravetat. En arribar al lloc dels fets, els Mossos han trobat la dona estirada a terra i un home al seu costat amb una ferida que seria autoinfligida, segons les primeres investigacions.