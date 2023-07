Una dona mor estrangulada en un hotel de Salou

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable de la mort violenta d’una dona a Salou (Tarragonès) aquest diumenge a la nit. Segons la policia catalana, els fets van tenir lloc cap a les 21.30, quan van rebre un avís d’un hotel de la coneguda localitat turística alertant que una dona estava ferida de gravetat. En arribar al lloc dels fets, els Mossos han trobat la dona estirada a terra i un home al seu costat amb una ferida que seria autoinfligida, segons les primeres investigacions.

El personal sanitari del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha intentat reanimar la dona, però finalment n’ha certificat la mort. Els Mossos han detingut l’home, que ha estat traslladat a l’hospital Joan XIII de Tarragona per un tall al canell, com a presumpte autor del crim. Tot i que la investigació està sota el secret de les actuacions, la periodista Anna Punsí ha revelat que la dona tenia 47 anys i va morir estrangulada al passadís de la segona planta de l’hotel Magnolia de Salou.

Exterior de l’hotel de Salou on ha mort estrangulada una dona / ACN

Segona mort en poques hores a Salou

El dissabte una dona de 56 anys va morir ofegada a la platja de Llevant de Salou. Segons Protecció Civil, la dona va poder ser rescatada i un cop fora de l’aigua els serveis d’emergències van intentar reanimar-la sense èxit. A la platja hi havia bandera groga i en el moment de l’ofegament hi havia un socorrista disponible a la platja. La Guàrdia Civil ha assumit la investigació. És la sisena mort per ofegament a les platges catalanes en la temporada de bany d’enguany, que a Catalunya comprèn del 15 de juny al 15 de setembre.

Uns dies abans, un home de 54 anys va morir ofegat en una piscina comunitària de Torrelles de Foix (Alt Penedès). Els serveis d’emergència es van traslladar fins a la finca després de rebre un avís alertant que hi havia un home surant a la piscina que semblava ofegat. Els sanitaris només van poder certificar-ne la mort.