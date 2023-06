Forta tensió i un detingut en una manifestació antimonàrquica a Girona

Moments de forta tensió davant les oficines de la Fundació Princesa de Girona aquest vespre. Agents de l’ARRO del cos dels Mossos d’Esquadra i un grup de manifestants antimonàrquics s’han enfrontat després que els agents de la policia catalana no els deixessin penjar una pancarta en contra de la monarquia espanyola. L’enfrontament ha acabat amb el portaveu de la Coordinadora Antimonàrquica de Girona, Quim Tell, detingut acusat d’atemptar contra l’autoritat.

Els manifestants han intentat desplegar una escala per penjar la pancarta amb la seva reclamació, però els agents de l’ARRO els ho han impedit. Ha estat en aquell moment en el qual el portaveu de l’entitat que ha organitzat la manifestació ha caigut sobre un dels agents, motiu pel qual ha quedat detingut. L’objectiu final de la manifestació que ha acabat amb enfrontament portava per objectiu protestar contra els actes de la Setmana del Talent de la Federació de la Princesa de Girona (FPdGi) que començaran demà i duraran fins al dimarts 13 de juny.

La protesta que portava per lema ‘Fora la monarquia, Visca la Terra’ ha arrencat quarts de vuit del vespre a la plaça del Pi amb més d’un centenar de persones congregades. Aquestes han recorregut part del casc antic de la ciutat fent proclames en contra de la monarquia espanyola. Durant aquests primers moments la manifestació s’ha mantingut tranquil·la, sense incidents. No ha estat fins que els assistents han intentat penjar la pancarta quan han aparegut els primers cops de porra i empentes per part de la policia per tal de fer retrocedir els manifestants.

Enfrontament entre Mossos i manifestants antimonàrquics a Girona / ACN

Final inesperat

En un bon inici, la protesta havia d’acabar a la carretera de Barcelona, però arran de la detenció del portaveu de la coordinadora i el seu trasllat a la comissaria de Vistalegre, el punt final de la concentració ha canviat. Els manifestants s’han congregat davant les instal·lacions policials i asseguren que no marxaran de davant les portes de la comissaria fins que Tell no quedi en llibertat. De moment, no hi ha previsions de la seva sortida.