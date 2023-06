Punt final després de cinc dies de ‘rave’ a Ivars de Noguera

Els Mossos d’Esquadra han posat el punt final a la ‘rave’ d’Ivars de Noguera que ja fa cinc dies que va començar. Després d’una tarda d’incertesa sobre si actuarien o no, els agents de la policia catalana han desallotjat el paratge on s’estava celebrant aquesta festa clandestina i han identificat el centenar, aproximadament, de persones que encara seguien el ritme de la música. A mesura que els feien fora de l’espai on s’ha celebrat la ‘rave’ també els feien un control de drogues i alcohol a tots aquells que conduïen. De moment, ja n’han denunciat una vintena.

Durant el desallotjament de l’espai, els Mossos també han localitzat un home a qui van detenir aquest passat dissabte per agredir als agents de policia que custodiaven la zona per evitar que la festa escalés ràpidament de tamany i que, un cop detingut, es va escapar de la policia. Els Mossos han intervingut a mitja tarda després de determinar clarament quins serien els procediments que utilitzarien. “No es pot improvisar ni actuar d’estómac”, assegura el director de la Policia, Pere Ferrer, que afegeix que, tot i no actuar amb força directament, no toleraran els atemptats contra l’autoritat.

Ferrer ha explicat en declaracions a TV3 que l’estratègia idònia per actuar “proporcionalment” passa per encerclar a poc a poc els assistents fins al punt que quedin reduïts en un sol punt i, llavors, procedir a identificar-los. I, efectivament, aquest ha estat el mètode que han fet servir per dissoldre aquesta ‘rave’. “En la mesura del possible la policia treballa per donar la resposta més adequada”, ha afirmat matisant que el marc normatiu actual deixa escletxes i, a més, a vegades és difícil saber qui és l’organitzador de la ‘rave’.

Alguns vehicles a la festa il·legal d’Ivars de Noguera / ACN

Més de 400 persones

Tot i que avui a la ‘rave’ hi quedaven menys de cent persones, la xifra es multiplicava per quatre quan va començar dissabte. L’entorn de l’embassament de Santa Anna es va convertir en un terreny d’acampada i música. A diferència d’altres ‘raves’ que s’han organitzat al territori català i no han causat incidents amb els veïns de la població més propera, l’alcalde del municipi, Josep Magrí, explicava que en un moment de la nit de dissabte el nombre de vehicles que intentaven arribar a la zona de l’horta de Boix era tan gran, que al poble es va formar una cua d’un quilòmetre i mig, i els conductors van començar a tocar el clàxon i a fer sonar la música forta per “molestar els veïns”.

Revisar la normativa

Tenint en compte que el nombre de festes d’aquestes característiques ha crescut força en els darrers mesos al territori català, des del Departament d’Interior anuncien que volen revisar la normativa que regeix els espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics per tal que les ‘rave’ quedin reconegudes dins alguna d’aquestes característiques. Segons assegura la directora general d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior, Sonia Andolz, aquesta revisió que fan de la norma porta per objectiu recollir noves formes de l’ús de “l’oci i el lleure” que fins ara no estan contemplades en cap regulació.

“No podem sancionar una ‘rave’ com si fos un local, perquè no ho és, i això és el que ens demana el sector”, afirma Andolz. En aquest sentit, però, la directora s’ha mostrat ferma i ha assegurat que des d’Interior treballen per frenar aquest tipus d’activitats clandestines, i que, de moment, ja han obert 58 expedients per ‘raves’ que s’han organitzat a Catalunya.