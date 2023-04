Una ‘rave’ a Sant Jordi Desvalls esvalota els veïns: “Les festes són habituals”

Una nova rave a Sant Jordi Desvalls (Gironès) ha esvalotat els veïns de la zona, que es queixen de les festes que s’hi munten amb regularitat, en especial quan arriba el bon temps. “Aquesta nit l’he sentit, però quan molesta més és a l’estiu perquè tenim les finestres obertes per la calor i amb la música no pots dormir”, lamenta la Meritxell Fernández, una veïna del poble veí de Sant Joan de Mollet, en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Fa anys que en algun moment de l’estiu passen diverses nits sense dormir per culpa de la música.

Els Mossos d’Esquadra controlen els accessos a la rave des de primera hora del matí. La policia catalana ha rebut una primera trucada a les 5.00 de la matinada alertant de la festa il·legal, que ha congregat entre 80 i 100 persones en una zona de difícil accés allunyada del nucli urbà. És una antiga sorrera ubicada al terme municipal de Sant Jordi Desvalls, a tocar del riu Ter, i entre tres pobles més de la comarca: Cervià de Ter, Bordils i Sant Joan de Mollet.

Els Mossos controlen els accessos a la ‘rave’ de Sant Jordi Desvalls / ACN

Els Mossos no tenen previst desallotjar la ‘rave’

Per ara els assistents tenen una actitud pacífica, segons els Mossos, i no està previst cap dispositiu per desallotjar la zona. El protocol de la policia catalana en aquests casos és situar patrulles en llocs estratègics per impedir l’arribada de més persones i evitar que els que surten en cotxe ho facin sota els efectes de l’alcohol i les drogues. En comptades ocasions ha enviat els antiavalots per desallotjar una festa d’aquestes característiques després de la polèmica generada a Llinars, en plena pandèmia.

Un centenar de persones i uns 40 vehicles han accedit a la ‘rave’ de Sant Jordi Desvalls / ACN

La veïna explica que el dijous va anar a dormir una mica tard i que no va trigar a sentir la música, que de seguida va identificar com una rave perquè “no és ni el primer any, ni el segon ni el tercer” que se’n fan al poble. Com que encara no fa calor i les finestres estan tancades, ha passat la nit sense massa incidents, però és un recordatori de les festes que s’organitzaran aquest estiu. “És empipador”, lamenta.