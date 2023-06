L’R3 recupera la normalitat 18 hores després de l’incident

Ahir al vespre un incident a la catenària del tram entre Torelló i Manlleu de l’R3 de Rodalies va deixar 165 persones atrapades a l’interior dels trens durant una bona estona. Tot i que el cos de Bombers va poder actuar a la zona i evacuar sense problemes les persones afectades, els trens seguien obstruint la via i, per conseqüència, la circulació amb normalitat de la via. 18 hores després de l’accident, però, la circulació s’ha reprès amb total normalitat.

Els tècnics d’Adif han treballat tota la nit per resoldre la incidència, que ha quedat solucionada cap a les 9.00 d’aquest dimecres. Ara bé, en el transcurs de retirar els vehicles de les vies un “problema” ha impedit que els serveis poguessin concloure amb èxit la seva missió. Ara, però, la situació ha canviat. Segons ha informat Adif a través del seu compte de Twitter, la circulació en la totalitat de la via afectada funciona amb normalitat.

Una vez retirado el tren afectado se restable la circulación en toda la línea. — INFOAdif (@InfoAdif) June 7, 2023

L’operador ferroviari informa que l’accident es va produir pocs minuts abans de les 20 hores del vespre d’ahir, dimarts 6 de juny, a causa d’una tempesta elèctrica. Degut a les afectacions a la catenària de dos trens es van veure encallats al mig de l’avaria. Un es va aturar a uns 500 metres de l’estació de Torelló, mentre que l’altre va poder arribar a l’estació abans de quedar aturat. Per tal de garantir la mobilitat de les persones que van quedar tancades a l’interior dels dos trens un cop estiguessin evacuades, des de Renfe van habilitar un servei de transport en autobús per poder restablir la circulació entre Torelló i Ripoll.

Un problema reincident

No és la primera vegada que el servei de Rodalies es veu truncat per problemes amb les catenàries. Fa gairebé un mes, el deu de maig, la mateixa R3 va patir afectacions en el tram entre Manlleu i Ripoll després que explotés el pantògraf, és a dir, el braç que connecta el tren a la xarxa d’alta tensió. A causa de la incertesa que van causar les explosions als passatgers que en aquell moment viatjaven en tren es van viure algunes escenes de pànic. I aquest no es tracta de l’única incidència que involucra la catenària en els darrers dies. Fa poc més de dues setmanes un altre incident va obligar Renfe a reprogramar els horaris de les línies R4 i R8 de Rodalies, ja que es van veure afectades per la falta de tensió en el tram entre Castellbisbal i Martorell.