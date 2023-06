Restablerta la circulació a l’R3 entre Torelló i Manlleu

La línia R3 de Rodalies ha restablert la circulació entre Torelló i Manlleu després de més 12 hores tallada per l’avaria que aquest dimarts al vespre va deixar 165 viatgers atrapats per un problema elèctric a la catenària. Els tècnics d’Adif han treballat tota la nit per resoldre la incidència, que ha quedat solucionada cap a les 9.00 d’aquest dimecres. Renfe havia establert un pla de transport alternatiu per carretera entre les dues localitats. Cap a les 23.00 es va poder restablir la circulació entre Ripoll i Torelló.

Se restablece la circulación entre Ripoll y Torelló, de la línea @rod3cat de Barcelona, continuando interrumpida entre Torelló y Manlleu.

Se ha establecido un plan de transporte alternativo para garantizar la movilidad de los viajeros entre ambas estaciones. — INFOAdif (@InfoAdif) June 6, 2023

Segons ha informat l’operador ferroviari, la incidència va tenir lloc cap a les 19.45, quan un problema a la catenària va obligar a tallar la línia R3. Adif ha informat que va ser provocada per una tempesta elèctrica. Dos trens van resultar afectats per l’avaria. Un es va aturar a uns 500 metres de l’estació de Torelló, mentre que l’altre va poder arribar a l’estació abans de queda aturat. Els Bombers de la Generalitat van haver d’evacuar 165 passatges del tren avariat. Fins a les 21.30 no van poder ser rescatats i van continuar el trajecte amb autobús.

Rodalies i el malson dels problemes a la catenària

Les avaries a la catenària són habituals a Rodalies. El 10 de maig l’R3 va quedar tallada entre Manlleu i Ripoll després que una sèrie d’explosions al pantògraf –el braç que connecta el tren a la xarxa d’alta tensió– provoquessin danys a la catenària de l’estació de Manlleu. L’incendi a la catenària va provocar un tall de la tensió elèctrica a la línia. El terrabastall de les deflagracions va provocar un gran ensurt als passatgers del tren, alguns dels quals van sortir corrents i es van viure algunes escenes de pànic. La incidència va afectar dos trens i un centenar de persones van haver de completar el trajecte per carretera.

Un dia més a la R3. pic.twitter.com/HJQR26lwrA — Nil (@nilruf) May 9, 2023

Fa un parell de setmanes una altra avaria a la catenària va obligar Renfe a reprogramar les línies R4 i R8 de Rodalies, ja que la falta de tensió va afectar el tram Castellbisbal-Martorell. Els tècnics d’Adif van poder resoldre la incidència en poques hores i les freqüències i els horaris es van poder recuperar de manera progressiva. El gestor d’infraestructures ferroviàries ha obert una investigació per determinar les causes de la incidència.