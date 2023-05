Adif repara l’avaria a la catenària que ha tallat la circulació de l’R4

Una avaria a la catenària ha obligat Renfe a reprogramar els horaris de les línies R4 i R8 de Rodalies, afectades per la falta de tensió en el tram entre Castellbisbal i Martorell, segons ha informat l’operador. Els tècnics d’Adif han pogut resoldre la incidència poc abans de les 12.00, més de cinc hores després de les primeres afectacions. Renfe assegura que les freqüències i els horaris es recuperaran “progressivament”.

A primera hora d’aquest dijous, Adif havia informat d’una incidència en un tren de mercaderies, però a mesura que ha avançat el dia s’han pogut conèixer més detalls i sembla que l’avaria afecta les vies, tot i que se’n desconeix la causa. Tècnics del gestor d’infraestructures ferroviàries han obert una investigació per determinar si ha estat provocada pel tren afectat o per algun altre fenomen.

También se ve afectada la línea R8, en la que se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera entre Castellbisbal y Rubí. — INFOAdif (@InfoAdif) May 25, 2023

Segons ha informat Renfe, l’R4 s’ha reprogramat amb diferents solucions en funció del tram afectat: entre Sant Vicenç de Calders i Martorell, el servei es fa en tren; entre Martorell i Molins de Rei hi ha un servei de carretera; i entre Molins de Rei i Terrassa/Manresa el servei de tren es fa amb dues freqüències per hora i sentit. Des de l’Hospitalet de Llobregat l’oferta és l’habitual i el tram afectat entre Castellbisbal i Martorell també es cobreix amb un servei per carretera. Pel que fa a l’R8, hi ha un servei per carretera entre Rubí i Castellbisbal/Martorell, mentre que entre Rubí i Granollers Centre funciona el tren amb normalitat.

Ni Adif ni Renfe tenen una previsió de quan es normalitzarà el servei

Tot i que el tren de mercaderies afectat ja ha estat remolcat, ni Adif ni Renfe tenen una previsió clara de quan es podrà normalitzar el servei. Els usuaris no s’han pres gairebé la nova incidència a l’R4, que el 2022 va ser la línia amb més afectacions de tota la xarxa de Rodalies. “Estava cantat. Dia pluja, dia d’incidències a tot arreu per la vostra incompetència”, deia un viatger. “La normalitat un dia més”. Una altra usuària s’ho prenia amb ironia. “Fa gairebé dues hores que he sortit de l’Hospitalet i ara [estic] a Martorell esperant que surti el tren cap a Sant Vicenç. Bona manera de començar el dia”.

Renfe, que està pendent de la resolució de l’expedient sancionador obert de l’Agència Catalana de Consum per la gestió de l’avaria a l’R2 sud i que li pot costar un milió d’euros, ha anunciat que està “informant els viatgers a través de tots els canals de comunicació i atenció al client”.