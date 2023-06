Fuerte tensión y un detenido en una manifestación antimonárquica a Girona

Momentos de fuerte tensión ante las oficinas de la Fundación Princesa de Girona este anochecer. Agentes del ARRO del cuerpo de los Mossos d’Esquadra y un grupo de manifestantes antimonárquicos se han enfrentado después de que los agentes de la policía catalana no los dejaran colgar una pancarta en contra de la monarquía española. El enfrentamiento ha acabado con el portavoz de la Coordinadora Antimonárquica de Girona, Quim Tell, detenido acusado de atentar contra la autoridad.

Los manifestantes han intentado desplegar una escala para colgar la pancarta con su reclamación, pero los agentes del ARRO se lo han impedido. Ha estado en aquel momento en el cual el portavoz de la entidad que ha organizado la manifestación ha caído sobre uno de los agentes, motivo por el cual ha quedado detenido. El objetivo final de la manifestación que ha acabado con enfrentamiento llevaba por objetivo protestar contra los actos de la Semana del Talento de la Federación de la Princesa de Girona (FPdGi) que empezarán mañana y durarán hasta el martes 13 de junio.

La protesta que llevaba por lema ‘Fuera la monarquía, Viva la Tierra’ ha arrancado las siete y media de la tarde en la plaza del Pi con más de un centenar de personas congregadas. Estas han recorrido parte del casco antiguo de la ciudad haciendo proclamas en contra de la monarquía española. Durante estos primeros momentos la manifestación se ha mantenido tranquila, sin incidentes. No ha estado hasta que los asistentes han intentado colgar la pancarta cuando han aparecido los primeros golpes de porra y empujones por parte de la policía para hacer retroceder los manifestantes.

Enfrentamiento entre Mossos y manifestantes antimonárquicos a Girona / ACN

Final inesperado

En un buen inicio, la protesta tenía que acabar a la carretera de Barcelona, pero a raíz de la detención del portavoz de la coordinadora y su traslado a la comisaría de Vistalegre, el punto final de la concentración ha cambiado. Los manifestantes se han congregado ante las instalaciones policiales y aseguran que no marcharán de ante las puertas de la comisaría hasta que Tilo no quede en libertad. De momento, no hay previsiones de su salida.