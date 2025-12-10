Illa cola a Girona una gala de la fundació borbònica

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet tornar la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) a la ciutat per celebrar l’entrega de premis sobre els valors de joves esportistes, que se celebren enguany per primera vegada. Aquest és el primer acte que la fundació borbònica fa a la ciutat des de fa anys, i més des que el juliol de 2023 l’Ajuntament gironí, dirigit pel cupaire Lluc Salellas, acordés per majoria trencar relacions de la ciutat amb la monarquia espanyola. Un acord assolit amb els vots a favor de Guanyem -l’articulació de l’esquerra independentista que ostenta l’alcaldia-, Junts i Esquerra Republicana, i amb l’abstenció del PSC. Ara, però, Illa fa tornar la fundació borbònica a Girona aprofitant un espai de la Generalitat, ja que el govern local es nega a cedir-los els espais.
Concretament, el govern d’Illa ha cedit l’Auditori Josep Irla, situat al cor de la ciutat, perquè la Fundació Princesa de Girona pugui fer l’acte de lliurament de premis. Aquest auditori, ubicat al número 1 de la plaça de Pompeu Fabra, és una de les dependències que té la Generalitat a Girona, motiu pel qual el govern de Lluc Salellas no té cap potestat per decidir quins actes s’hi celebren i quins no. En l’entrega de premis d’aquesta tarda hi participarà el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d’Esports, Berni Álvarez, “entre altres autoritats regionals”, tal com remarquen des de la Fundació Princesa de Girona en la seva convocatòria. També hi serà el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, i diversos representants de la fundació borbònica, com ara Francisco Belil, president de l’entitat. No hi participarà cap membre de la Casa Reial.
Secretisme en la preparació de l’acte
Fonts de l’Ajuntament de Girona expliquen a El Món que van tenir constància que se celebraven aquests actes la setmana passada, però que no han sabut fins avui mateix que també hi participaria Salvador Illa. Des de l’Ajuntament es desmarquen de l’entrega de premis: “Nosaltres no tenim res a veure amb la monarquia borbònica que el 3-O ens va recordar que ens fan ser espanyols per força. Encara és hora que demanin perdó per aquell discurs. Òbviament, i d’acord amb allò decidit pel plenari municipal, com a alcalde de Girona no participaré de cap d’aquests actes”, ha exclamat Lluc Salellas en una publicació a les xarxes socials. Per la seva banda, el portaveu de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines, Quim Tell, explica en conversa amb aquest diari que la preparació de l’acte d’aquesta tarda s’ha gestat amb molt secretisme. “Ho fan tot d’amagat“, assevera. L’antimonàrquic apunta que la fundació borbònica ha aprofitat que Salvador Illa ostenta la presidència catalana per començar a fer servir les seves dependències a Girona, però assegura que ho fan de manera “opaca” i poc transparent: “La gent que hi treballa no ho sap fins al final”, comenta.
Segons assegura, en el moment d’anunciar que se celebrarien aquests premis es va informar que hi participarien algunes autoritats de la Generalitat, però no va concretar quines. Des de l’Ajuntament també van tenir constància dels fets la setmana passada. Tenint en compte aquesta situació, la policia municipal, que s’encarrega de regular el trànsit, ja pot començar a preparar un operatiu de seguretat al respecte. Ara bé, no ha estat fins aquest dimarts que la Fundació Princesa de Girona ha confirmat la participació del president de la Generalitat, tal com expliquen els antimonàrquics i des del consistori gironí: “Ho fan tot a última hora perquè no ens puguem organitzar”, denuncia Quim Tell, que considera que aquest acte va en contra de les “decisions democràtiques” de Girona.
Avui a la ciutat hi ha actes de la Fundació Princesa de Girona. En dependències de la Generalitat, amb la presència del Govern liderat pel PSC. Nosaltres no tenim res a veure amb la Monarquia borbònica que el 3-O ens va recordar que ens fan ser espanyols per força. Encara és hora…— Alcalde de Girona (@alcaldegi) December 10, 2025
El moviment antimonàrquic acusa Illa d'”esclafar l’autonomia” gironina
Els antimonàrquics denuncien que “el govern del PSC fa tornar els actes de la Fundació princesa de Girona a la ciutat per la porta del darrere” i l’acusen “d’esclafar l’autonomia” del consistori gironí, que ha acordat desvincular-se completament de la monarquia espanyola: “El govern del PSC és còmplice d’una monarquia corrupta, antidemocràtica, hereva del franquisme i que s’ha posicionat clarament en contra de la ciutadania de Catalunya i les seves llibertats”, exclama amb contundència el portaveu de la coordinadora, Quim Tell. El portaveu del moviment antimonàrquic acusa el Govern de menystenir els acords presos per l’Ajuntament de Girona, els quals van pactar per majoria trencar totes les relacions amb la monarquia espanyola. De fet, tal com recorda Quim Tell, “el ple de l’Ajuntament va declarar persona non grata al rei espanyol Felip VI”.
El portaveu de la coordinadora també lamenta que s’han produït diferents canvis d’hora, tractats amb secretisme -segons assegura- per evitar que el moviment antimonàrquic organitzés protestes contràries. “Ho fan per fotre’ns”, exclama Quim Tell. Tot i així, per demostrar el seu rebuig a la monarquia i la “complicitat” del govern de Salvador Illa, la Coordinadora Antimonàrquica ha convocat aquesta mateixa tarda una concentració a les portes de l’auditori de la Generalitat on se celebrarà l’entrega de premis. També faran una concentració davant la seu de la fundació, situada al número 1 del carrer de Juli Garreta: “Avui ens concentrarem contra la monarquia, però també contra el govern monàrquic que col·labora activament amb aquesta fundació desterrada de Girona i de molts municipis del país”, exclama Quim Tell.
Un retorn “per la porta del darrere”
La Fundació Princesa de Girona es remunta a l’any 2009, moment en què va néixer la iniciativa d’empreses i institucions com la Cambra de Comerç de Girona, la Caixa Girona, la Fundació Gala-Salvador Dalí i La Caixa -així com d’altres de la resta de l’estat espanyol. El seu objectiu inicial era acostar la monarquia a la ciutadania, però, a Girona, ha acabat provocant l’efecte contrari. De fet, des de fa anys que la fundació borbònica, malgrat conservar la seu a la ciutat, ja no pot celebrar les seves entregues de premis anuals. L’expresident Carles Puigdemont, quan era alcalde gironí (2011-2016) va ser el primer a posar fi a les relacions.
Fa dos anys, amb l’objectiu d’acostar-se mínimament a Girona, on ja havien estat expulsats, la FPdGi els va celebrar a Caldes de Malavella (La Selva), en un recinte de luxe fortificat per la policia. L’any següent van repetir el mateix modus operandi a Lloret de Mar, al Palau de Congressos del Gran Casino de la Costa Brava, envoltats també d’una forta presència dels Mossos d’Esquadra. Aquest any l’entrega de premis ja es va fer al Gran Teatre del Liceu, a Barcelona, on governa el PSC. Un escenari que plantegen repetir en els pròxims anys. Com a mínim, fins al 2028. Mentrestant, la fundació borbònica també aprofita que els socialistes governen a la Generalitat per anar posant un peu de nou a Girona. Allà, però, sense la benvinguda de l’Ajuntament. Tal com denuncien des de la coordinadora antimonàrquica, fer-los tornar “per la porta del darrere”.