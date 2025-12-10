El retorn de la Fundació Princesa de Girona a la ciutat ha despertat el rebuig d’un grup de persones que s’han reunit aquest dimecres a la seu gironina de la Generalitat. Des de la Coordinadora Antimonàrquica de Girona han organitzat una protesta per la cerimònia dels Premis Guardó Princesa de Girona als Valors de Joves Esportistes. L’acte, que s’ha celebrat a la seu de la Generalitat a Girona, ha comptat amb l’assistència del president, Salvador Illa.
Per això la concentració s’ha mostrat “en contra de la monarquia, però també contra el Govern del PSC que és còmplice d’una monarquia corrupta, antidemocràtica i hereva del franquisme”, ha carregat la Coordinadora. Aquest és el primer acte que la fundació borbònica fa a la ciutat des de fa anys, i més des que el juliol de 2023 l’Ajuntament gironí, dirigit pel cupaire Lluc Salellas, acordés per majoria trencar relacions de la ciutat amb la monarquia espanyola. Ara, però, Illa fa tornar la fundació borbònica a Girona aprofitant un espai de la Generalitat, ja que el govern local es nega a cedir-los els espais.
Precisament l’alcalde de Girona ha deixat clar a la xarxa social X que no participaria en la cerimònia, “d’acord amb la decisió del plenari municipal”. “No tenim res a veure amb la monarquia que el 3-O ens va recordar que ens fan ser espanyols per la força”.
Secretisme en l’organització
Concretament, el govern d’Illa ha cedit l’Auditori Josep Irla, situat al cor de la ciutat, perquè la Fundació Princesa de Girona pugui fer l’acte de lliurament de premis. Aquest auditori és una de les dependències que té la Generalitat a Girona, motiu pel qual el govern de Lluc Salellas no té cap potestat per decidir quins actes s’hi celebren i quins no.
Des de la Coordinadora Antimonàrquica de Girona destaquen que la preparació de l’acte d’aquesta tarda s’ha gestat amb molt secretisme. “Ho fan tot d’amagat“, explica el portaveu, Quim Tell. L’antimonàrquic apunta que la fundació borbònica ha aprofitat que Salvador Illa ostenta la presidència catalana per començar a fer servir les seves dependències a Girona, però assegura que ho fan de manera “opaca” i poc transparent: “La gent que hi treballa no ho sap fins al final”, comenta. Fonts de l’Ajuntament de Girona expliquen a El Món que van tenir constància que se celebraven aquests actes la setmana passada, però que no han sabut fins avui mateix que també hi participaria Salvador Illa.