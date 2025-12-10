El regreso de la Fundación Princesa de Girona a la ciudad ha despertado el rechazo de un grupo de personas que se han reunido este miércoles en la sede gerundense de la Generalitat. Desde la Coordinadora Antimonárquica de Girona han organizado una protesta por la ceremonia de los Premios Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas. El acto, que se ha celebrado en la sede de la Generalitat en Girona, ha contado con la asistencia del presidente, Salvador Illa.

Por ello, la concentración se ha mostrado «en contra de la monarquía, pero también contra el Gobierno del PSC que es cómplice de una monarquía corrupta, antidemocrática y heredera del franquismo», ha cargado la Coordinadora. Este es el primer acto que la fundación borbónica realiza en la ciudad desde hace años, y más desde que en julio de 2023 el Ayuntamiento gerundense, dirigido por el cupaire Lluc Salellas, acordara por mayoría romper relaciones de la ciudad con la monarquía española. Ahora, sin embargo, Illa hace regresar la fundación borbónica a Girona aprovechando un espacio de la Generalitat, ya que el gobierno local se niega a cederles los espacios.

Precisamente el alcalde de Girona ha dejado claro en la red social X que no participaría en la ceremonia, «de acuerdo con la decisión del pleno municipal». «No tenemos nada que ver con la monarquía que el 3-O nos recordó que nos hacen ser españoles por la fuerza».

Llegada de las autoridades a la entrega de los Premios Princesa de Girona 2025 en Barcelona, con la participación de Salvador Illa y Jaume Collboni / Europa Press

Secretismo en la organización

Concretamente, el gobierno de Illa ha cedido el Auditorio Josep Irla, situado en el corazón de la ciudad, para que la Fundación Princesa de Girona pueda llevar a cabo el acto de entrega de premios. Este auditorio es una de las dependencias que tiene la Generalitat en Girona, motivo por el cual el gobierno de Lluc Salellas no tiene potestad para decidir qué actos se celebran allí y cuáles no.

Desde la Coordinadora Antimonárquica de Girona destacan que la preparación del acto de esta tarde se ha gestado con mucho secretismo. “Lo hacen todo en secreto“, explica el portavoz, Quim Tell. El antimonárquico señala que la fundación borbónica ha aprovechado que Salvador Illa ostenta la presidencia catalana para empezar a usar sus dependencias en Girona, pero asegura que lo hacen de manera “opaca” y poco transparente: “La gente que trabaja allí no lo sabe hasta el final”, comenta. Fuentes del Ayuntamiento de Girona explican a El Món que tuvieron conocimiento de que se celebraban estos actos la semana pasada, pero que no han sabido hasta hoy mismo que también participaría Salvador Illa.