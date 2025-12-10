Illa gestiona en Girona una gala de la fundación borbónica

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho regresar la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) a la ciudad para celebrar la entrega de premios sobre los valores de jóvenes deportistas, que se celebran este año por primera vez. Este es el primer acto que la fundación borbónica realiza en la ciudad desde hace años, y más desde que en julio de 2023 el Ayuntamiento de Girona, dirigido por el cupaire Lluc Salellas, acordó por mayoría romper relaciones de la ciudad con la monarquía española. Un acuerdo alcanzado con los votos a favor de Guanyem -la articulación de la izquierda independentista que ostenta la alcaldía-, Junts y Esquerra Republicana, y con la abstención del PSC. Ahora, sin embargo, Illa hace regresar la fundación borbónica a Girona aprovechando un espacio de la Generalitat, ya que el gobierno local se niega a cederles los espacios.

Concretamente, el gobierno de Illa ha cedido el Auditori Josep Irla, situado en el corazón de la ciudad, para que la Fundación Princesa de Girona pueda realizar el acto de entrega de premios. Este auditorio, ubicado en el número 1 de la plaza de Pompeu Fabra, es una de las dependencias que tiene la Generalitat en Girona, motivo por el cual el gobierno de Lluc Salellas no tiene potestad para decidir qué actos se celebran allí y cuáles no. En la entrega de premios de esta tarde participará el mismo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el consejero de Deportes, Berni Álvarez, «entre otras autoridades regionales», tal como destacan desde la Fundación Princesa de Girona en su convocatoria. También estará el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, y varios representantes de la fundación borbónica, como Francisco Belil, presidente de la entidad. No participará ningún miembro de la Casa Real.

Illa saluda a Felipe VI en un acto de la Copa América | Lorena Sopêna / Europa Press 29/8/2024

Secretismo en la preparación del acto

Fuentes del Ayuntamiento de Girona explican a El Món que tuvieron constancia de que se celebraban estos actos la semana pasada, pero que no supieron hasta hoy mismo que también participaría Salvador Illa. Desde el Ayuntamiento se desmarcan de la entrega de premios: «Nosotros no tenemos nada que ver con la monarquía borbónica que el 3-O nos recordó que nos hacen ser españoles por la fuerza. Aún es hora de que pidan perdón por aquel discurso. Obviamente, y de acuerdo con lo decidido por el pleno municipal, como alcalde de Girona no participaré de ninguno de estos actos», ha exclamado Lluc Salellas en una publicación en las redes sociales. Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Antimonárquica de las Comarcas de Girona, Quim Tell, explica en conversación con este diario que la preparación del acto de esta tarde se ha gestado con mucho secretismo. «Lo hacen todo a escondidas«, asegura. El antimonárquico apunta que la fundación borbónica ha aprovechado que Salvador Illa ostenta la presidencia catalana para empezar a usar sus dependencias en Girona, pero asegura que lo hacen de manera «opaca» y poco transparente: «La gente que trabaja allí no lo sabe hasta el final», comenta.

Según asegura, en el momento de anunciar que se celebrarían estos premios se informó que participarían algunas autoridades de la Generalitat, pero no se concretó cuáles. Desde el Ayuntamiento también tuvieron constancia de los hechos la semana pasada. Teniendo en cuenta esta situación, la policía municipal, que se encarga de regular el tráfico, ya puede comenzar a preparar un operativo de seguridad al respecto. Ahora bien, no ha sido hasta este martes que la Fundación Princesa de Girona ha confirmado la participación del presidente de la Generalitat, tal como explican los antimonárquicos y desde el consistorio de Girona: «Lo hacen todo a última hora para que no nos podamos organizar», denuncia Quim Tell, que considera que este acto va en contra de las «decisiones democráticas» de Girona.

Avui a la ciutat hi ha actes de la Fundació Princesa de Girona. En dependències de la Generalitat, amb la presència del Govern liderat pel PSC. Nosaltres no tenim res a veure amb la Monarquia borbònica que el 3-O ens va recordar que ens fan ser espanyols per força. Encara és hora… — Alcalde de Girona (@alcaldegi) December 10, 2025

El movimiento antimonárquico acusa a Illa de «aplastar la autonomía» de Girona

Los antimonárquicos denuncian que «el gobierno del PSC hace regresar los actos de la Fundación Princesa de Girona a la ciudad por la puerta trasera» y lo acusan de «aplastar la autonomía» del consistorio de Girona, que ha acordado desvincularse completamente de la monarquía española: «El gobierno del PSC es cómplice de una monarquía corrupta, antidemocrática, heredera del franquismo y que se ha posicionado claramente en contra de la ciudadanía de Cataluña y sus libertades», exclama con contundencia el portavoz de la coordinadora, Quim Tell. El portavoz del movimiento antimonárquico acusa al Gobierno de menospreciar los acuerdos tomados por el Ayuntamiento de Girona, los cuales pactaron por mayoría romper todas las relaciones con la monarquía española. De hecho, tal como recuerda Quim Tell, «el pleno del Ayuntamiento declaró persona non grata al rey español Felipe VI».

El portavoz de la coordinadora también lamenta que se han producido diferentes cambios de hora, tratados con secretismo -según asegura- para evitar que el movimiento antimonárquico organizara protestas contrarias. «Lo hacen para fastidiarnos», exclama Quim Tell. Aún así, para demostrar su rechazo a la monarquía y la «complicidad» del gobierno de Salvador Illa, la Coordinadora Antimonárquica ha convocado esta misma tarde una concentración a las puertas del auditorio de la Generalitat donde se celebrará la entrega de premios. También harán una concentración frente a la sede de la fundación, situada en el número 1 de la calle de Juli Garreta: «Hoy nos concentraremos contra la monarquía, pero también contra el gobierno monárquico que colabora activamente con esta fundación desterrada de Girona y de muchos municipios del país», exclama Quim Tell.

Llegada de las autoridades a la entrega de los Premios Princesa de Girona 2025 en Barcelona, con la participación de Salvador Illa y Jaume Collboni / Europa Press

Un regreso «por la puerta trasera»

La Fundación Princesa de Girona se remonta al año 2009, momento en que nació la iniciativa de empresas e instituciones como la Cambra de Comerç de Girona, la Caixa Girona, la Fundació Gala-Salvador Dalí y La Caixa -así como de otras del resto del estado español. Su objetivo inicial era acercar la monarquía a la ciudadanía, pero, en Girona, ha acabado provocando el efecto contrario. De hecho, desde hace años que la fundación borbónica, a pesar de conservar la sede en la ciudad, ya no puede celebrar sus entregas de premios anuales. El expresidente Carles Puigdemont, cuando era alcalde de Girona (2011-2016) fue el primero en poner fin a las relaciones.

Hace dos años, con el objetivo de acercarse mínimamente a Girona, donde ya habían sido expulsados, la FPdGi los celebró en Caldes de Malavella (La Selva), en un recinto de lujo fortificado por la policía. Al año siguiente repitieron el mismo modus operandi en Lloret de Mar, en el Palacio de Congresos del Gran Casino de la Costa Brava, también rodeados de una fuerte presencia de los Mossos d’Esquadra. Este año la entrega de premios ya se realizó en el Gran Teatre del Liceu, en Barcelona, donde gobierna el PSC. Un escenario que plantean repetir en los próximos años. Al menos, hasta el 2028. Mientras tanto, la fundación borbónica también aprovecha que los socialistas gobiernan en la Generalitat para ir poniendo un pie de nuevo en Girona. Allí, sin embargo, sin la bienvenida del Ayuntamiento. Tal como denuncian desde la coordinadora antimonárquica, haciéndolos regresar «por la puerta trasera».