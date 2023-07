Interior recula i arxiva la sanció contra el testimoni que va fotografiar el mosso que va pegar a Costa

Finalment, el Departament d’Interior ha arxivat l’expedient sancionador a Josep Rafel, l’home multat amb 601 euros, per haver fotografiat l’agent de la Brigada Mòbil que va picar l’expresident del Parlament, Josep Costa. En una resolució de dues pàgines, signada per Alicia de Peray, cap del servei de la Regió Metropolitana Nord del Cos de Mossos d’Esquadra, amb data de 30 de juny i comunicada aquest dijous, Interior estima les al·legacions presentades pel ciutadà sancionat.

En aquest sentit, la resolució assegura que l’escrit d’al·legacions presentat per Josep Rafel ha “desvirtuat la presumpció de certesa dels fets i circumstàncies que es recullen a l’acta policial de denúncia i que són la base de l’expedient sancionador”. D’aquesta manera, queda arxivada la causa administrativa i s’afegeix la retirada de les dades personals de l’arxiu de sancionats amb la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com la Llei Mordassa. Ara bé, encara cueja el cas al Jutjat, on Josep Costa manté la denúncia contra l’agent dels Mossos d’Esquadra identificat precisament, gràcies a les fotografies realitzades per Josep Rafel.

L’expedient que resol el cas de Josep Rafel sancionat per fer fotos al Mosso que va picar Josep Costa/QS

De la cimera francoespanyola al jutjat

Els fets es van registrar el passat 18 de gener a Barcelona, durant la protesta contra la cimera francoespanyola que van mantenir al MNAC, el president espanyol Pedro Sánchez i el francès Emmanuel Macron. Un agent de la Brimo va picar la mà de l’exvicepresident de la cambra catalana i li va causar lesions. Aquest fet va ser enregistrat per testimonis del voltant que van fotografiar l’agent antiavalots. Amb la prova gràfica i el comunicat de lesions es va iniciar un procediment penal, on fins i tot, hi està personada la Generalitat. De fet, el Mosso ja ha declarat i ha al·legat en la seva defensa que va “complir ordres” i va assenyalar al sotsinspector, cap de l’operatiu.

Les fotografies de l’agent es van difondre a través de les xarxes socials, mesos després -i arran d’una profusa investigació dels Mossos d’Esquadra, la policia va identificar Josep Rafael. La Direcció d’Administració de la Seguretat va obrir un expedient sancionador que va qualificar de “quasi automàtic” amb una sanció de 601 euros per posar en perill la integritat dels agents actuants en aplicació de la Llei Mordassa. La resolució proposava al sancionat pagar de manera immediata per reduir en un 50% la multa. Josep Rafel no es va arronsar i va presentar al·legacions no sense un cert rebombori mediàtic. Finalment, Interior ha reculat i ha arxivat l’expedient.