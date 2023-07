Costa fa rectificar el TC, que podria haver d’apartar tres magistrats del seu cas

Nou gir de guió en la batalla judicial de l’exvicepresident del Parlament Josep Costa, ara al Tribunal Constitucional. El plenari de la magistratura ha estimat el recurs de súplica de Costa contra una interlocutòria del mateix tribunal del maig passat, que va rebutjar admetre a tràmit un incident de recusació contra tres dels seus magistrats perquè el considerava presentat fora de termini. Costa va recórrer contra la decisió en un dur recurs perquè entenia vulnerats diversos drets. En aquest sentit, Costa defensava que la formulació de les recusacions s’havien fet dins el termini i en la forma escaient i que la resolució del TC s’havia fet “sense cap consideració pels drets fonamentals”.

En concret, les recusacions promogudes eren contra el president del TC, Cándido Conde-Pumpido, i els magistrats Ricardo Enríquez i Juan Carlos Campo. Són els tres magistrats que van denunciar Costa a la fiscalia en el procediment que va acabar amb el judici per desobediència. Ara el Constitucional obre un nou termini per resoldre sobre aquestes recusacions. Després, amb els magistrats recusats o sense ells, haurà de resoldre el recurs presentat per Costa contra la seva detenció ordenada l’octubre de 2021 per la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Eugènia Alegret, en la causa per desobediència contra la Mesa del Parlament presidida per Roger Torrent. Un arrest que, a més, va obrir un procés judicial d’habeas corpus per detenció il·legal.

Façana de la seu del Tribunal Constitucional / ACN

Un recurs dens

El recurs de súplica presentat per Costa defensava que el tribunal “declara arbitràriament que la recusació és extemporània malgrat que l’incident plantejat acredita una veritable lesió del dret a un tribunal imparcial que conegui i resolgui el present recurs de protecció”. “Es rebutja estudiar-ne els motius d’abstenció i recusació sense atorgar el més mínim valor a l’interès del recurrent a la protecció dels seus drets fonamentals”, indica en el recurs l’exvicepresident de la cambra catalana.

De fet, la no admissió del recurs se sostenia per una “omissió” de la data de notificació de la resolució. En aquest context, els magistrats asseguren que el termini s’havia exhaurit perquè la composició de la sala es va publicar al BOE dos mesos abans. En canvi, no diuen res sobre la interlocutòria dictada oficialment i notificada formalment a Costa. Precisament, l’exvicepresident de la cambra catalana emfatitza la manca d’aquest detall i demana per què no es fa constar aquesta data. En definitiva, Costa al·legava que l’omissió no era “un error”. “És una omissió conscient, malintencionada i dolosa“, afegia en el recurs. “Es tracta de fingir la irrellevància d’aquesta notificació expressa sobre l’assignació concreta del recurs a uns magistrats determinats”, detalla. Ara el TC li ha donat la raó i tornarà a estudiar la recusació dels tres magistrats.