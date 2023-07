Threads, la nova aplicació de Meta, és la còpia de Twitter?

Meta, el gegant tecnològic liderat per Mark Zukerberg ha donat vida a una nova xarxa social: Threads. Es tracta d’una plataforma que preten fer la competència a Twitter, controlada pel controvertit Elon Musk. Des que Musk ha incorporat la xarxa de l’ocellet blau dins el seu conjunt d’empreses, el nombre de detractors de Twitter ha anat creixent a mesura que aplicava canvis en el funcionament. Aprofitant aquesta situació, Zukerberg ha decidit copiar la fórmula de Twitter per crear una nova xarxa social.

Segons assegura el programador i empresari americà, l’aplicació ha tingut una gran rebuda en les primeres hores. De fet, explica que en les seves primeres set hores de vida ja hi ha hagut més de 10 milions de descàrregues. A través d’una publicació al seu compte de Twitter, Mark Zukerberg ha explicat que Threads té per objectiu ser una xarxa de “conversa un espai públic obert i amable per a la conversa”: “La nostra visió és prendre les millors parts d’Instagram i crear una nova experiència per al text, les idees i discutir el que està en la teva ment. Crec que el món necessita aquest tipus de comunitat amistosa, i estic agraït a tots els que formeu part dels fils des del primer dia”, afegeix.

Tot i el rebombori que ha ocasionat l’arribada de Threads al món digital, l’aplicació encara no està disponible per als ciutadans de la Unió Europa, motiu pel qual encara caldrà esperar una mica fins a veure’n les conseqüències reals a Europa. Avui, amb motiu de la celebració de l’aniversari de Threads, Zukerberg ha fet la seva primera publicació a Twitter en 11 anys. Una piulada sense text, només una imatge: dos Spiderman assenyalant-se mútuament, mem característic d’aquesta xarxa.

La resposta de Musk

En resposta al tuit de Zukerberg, el propietari de Twitter ha reaccionat a les declaracions sense paraules amb una emoticona d’una cara rient, fent referència així a què Threads és la còpia de la seva xarxa social.