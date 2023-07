Catalunya s’unirà en una nova jornada solidària per l’Esclerosi Múltiple

Aquest diumenge 9 de juliol se celebrarà la 30 edició del “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”, una iniciativa solidària que cada any impulsa la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) amb l’objectiu de donar visibilitat a aquesta malaltia neurodegenerativa i crònica amb la qual conviuen més de 9.000 persones a Catalunya. Més de 500 piscines s’han unit per celebrar el 30è aniversari de la iniciativa i s’aplegaran aquest cap de setmana en l’acte central que se celebrarà al Club Natació Atlètic Barceloneta. Un acte marcat per l’aixecament d’un castell des de dins de l’aigua per part de la Colla de Castellers de Barcelona.

Tot just després de la cúspide de l’acte amb l’actuació castellera, està previst que es faci la tradicional capbussada per l’Esclerosi Múltiple de cada any. Un acte simbòlic on diverses personalitats polítiques, socials i culturals de Catalunya es submergeixen a l’aigua com a mostra de suport. Per celebrar el 30è aniversari, en aquest acte està previst que hi assisteixin Laura Vilagrà, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya; Manel Balcells, conseller de Salut; Carles Campuzano, conseller de Drets Socials; Anna Erra, presidenta del Parlament de Catalunya. També han confirmat la seva assistència per donar suport a la iniciativa la cuinera Ada Parellada, la meteoròloga Mónica Usart, i l’actriu Lloll Bertran.

Entre altres motius, aquest acte porta per objectiu recaptar diners per poder investigar i millorar les condicions de vida per a les persones que pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa. És per això que des de la pàgina web de la fundació es podran fer donacions a canvi d’alguns productes que ofereixen, com ara la imatge d’aquesta edició.

4 actes centrals

L’acte de Barcelona en el qual s’aixecarà un castell, però, no és l’únic de tot Catalunya. Simultàniament, també se sumaran altres colles castelleres als actes centrals de Girona, Lleida i Tarragona com una forma de simbolitzar els “castells” que les persones amb esclerosi múltiple aixequen per fer front als obstacles que la malaltia els posa en el seu dia a dia.