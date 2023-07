Milers de persones encaren la segona jornada d’oposicions d’aquest dissabte

Gairebé 9.600 persones encaren la segona jornada d’oposicions per convertir-se en funcionaris de la Generalitat que se celebrarà demà. Aquestes persones estan cridades a repetir el procés que es va anul·lar a causa de les irregularitats de Cegos en el procés d’oposicions el mes d’abril, i complementen les gairebé 3.700 que s’hi van presentar el cap de setmana passat, en la primera tongada. Per a poder executar amb èxit la repetició d’aquestes avaluacions, el Govern ha constituït 36 tribunals, formats per 154 membres diferents, i ha preparat 82 models d’examen per als dos exercicis de les proves que es realitzaran, tenint en compte que cada procés té un exercici teòric i un de pràctic.

Si mirem quanta gent es presenta per províncies, la major part del gruix d’opositors es troba a Barcelona, on es presenten 6.599 persones demà. En canvi, la província on hi ha menys gent cridada a examinar-se és la de Girona, amb només 878 persones. Per altra banda, a la província lleidatana hi ha 998 cridats, i a Tarragona un total de 1.110. Aquesta vegada, per tal de garantir que la seguretat dels exàmens és l’adequada -principal motiu de les irregularitats de l’empresa subcontractada per l’anterior convocatòria- els Mossos d’Esquadra serà qui s’encarregarà de custodiar les proves des del Districte Administratiu fins a les seus.

Els interins s’enfronten a les oposicions aquest dissabte / ACN

Segona tongada

Aquest cap de setmana s’afronta la segona tongada de la convocatòria, però aquesta ja va començar el passat dissabte 1 de juliol. El procés d’estabilització de docents i la repetició de les oposicions, dos processos que s’estan realitzant simultàniament i que han aplegat més de 40.000 persones, van funcionar amb la normalitat prevista. Al contrari que a l’abril, van poder entrar tranquil·lament, sense fer cues i de forma puntual. A la sortida dels exàmens, els opositors que dissabte passat repetien les proves van assegurar que van poder anar al lavabo amb normalitat, acompanyats i sense possibilitats de fer trampes, i que s’ha multiplicat el nombre d’aules per fer els exàmens i, per tant, no van estar amuntegats com en l’anterior convocatòria. Una multiplicació que també s’ha fet per fer front a la calor.