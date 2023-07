Els comuns volen el Ministeri de Transport per fer el traspàs de Rodalies

La cap de llista de Sumar – En Comú Podem per Barcelona a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, Aina Vidal, s’ha mostrat molt contundent amb funcionament del Ministeri de Transports durant el mandat de Raquel Sánchez. És per aquest motiu que Vidal reclama que els comuns es facin càrrec d’aquesta carpeta en un possible govern d’esquerres a Espanya després dels comicis. La cap de llista barcelonina considera que la seva formació faria molt millor la feina al capdavant d’aquest ministeri, ja que creu que el lideratge de Raquel Sánchez ha estat una “decepció”. De fet, preguntada per si l’exalcaldessa barcelonina Ada Colau seria una bona opció per ostentar aquest càrrec, Vidal no ho ha negat, però s’ha limitat a dir que Colau té un compromís com a regidora i que si fos el cas “ho ha de decidir ella”.

El principal motiu pel qual reclama aquest ministeri és per efectuar de manera “imminent” el traspàs integral del servei de Rodalies a la Generalitat. Es tracta d’un tema que Vidal considera que “la primera ministra de transports catalana ha deixat de costat” per centrar-se en altres projectes equivocats, com ara “apostar clarament per l’aeroport o el quart cinturó“. Tot i la duresa de les seves afirmacions, Vidal també ha acceptat que Sánchez ha estat qui més ha invertit per resoldre els problemes que arrossega Rodalies, una inversió, però, “que no és suficient”.

El conflicte del referèndum

Després que la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, afirmés fermament ahir que un referèndum per decidir el futur de Catalunya no formarà part del seu programa electoral, la cap de llista dels comuns per Barcelona ha assegurat que “han portat sempre el referèndum al programa electoral”. Tenint en compte que encara no s’ha publicat definitivament el programa electoral de la coalició Sumar – En Comú Podem a Catalunya, Vidal garanteix que el referèndum sí que formarà part del seu programa. Ara bé, Vidal adverteix que el fet de fer bandera d’un referèndum no implica que sigui una mesura que arribi en un futur immediat: “Ho seguim portant en el programa electoral, però no enganyem. Ja està bé de dir-nos mentides. Tothom sap que això no passarà d’aquí a 24 hores. Posar-nos calendaris ficticis crea frustració”, conclou.