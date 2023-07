Entrevista bomba del fill de Mar Flores abans d’entrar a presó

Carlo Costanzia haurà d’ingressar a presó aviat, ara que s’ha confirmat la seva condemna per un delicte d’estafa continuada. El fill de Mar Flores tenia un parell de sentències anteriors per delictes menors, el que ha provocat que ara hagi de fer front a una pena molt dura. El jove, de 30 anys, ha donat la seva versió per primera vegada en una entrevista a Espejo Público que ha deixat tothom parat.

I per què ha volgut parlar-ne públicament? Per evitar que continuï l’allau mediàtica que està vivint des que va saber-se: “Les fal·làcies que s’estan dient m’estan causant molts problemes professionals. Després d’això ningú no voldrà treballar amb algú que presumptament és un estafador”. Ha explicat que ha arribat a un acord amb la part demandant i que ha retornat més de 100.000 € en concepte de reparació de l’any. Ara bé, això no impedirà el seu ingrés a presó. Segons Carlo Costanzia, tota la culpa la té el seu soci a qui ha acusat d’haver-lo enganyat per poder infringir la llei.

“Ara mateix estic complint condemna per haver conduït sota els efectes de l’alcohol i de les drogues sense carnet, per això duc una polsera telemàtica al turmell. Ara estic esperant per ingressar a presó en tercer grau“, ha revelat.

El fill de Mar Flores haurà d’entrar a presó | Antena 3

Els acusen d’haver muntat un negoci fraudulent en el qual oferien cotxes d’alta gamma i, un cop cobraven els diners per avançat, mai no arribaven a fer l’entrega del vehicle. Com es justifica el fill de Mar Flores? “Jo havia estalviat diners per poder comprar-me un Porsche. Vaig signar un contracte amb el meu soci i em va dir que podria guanyar diners si col·laboràvem junts i veníem cotxes cars. Ell el que feia era agafar cotxes d’altres empreses de lloguer i feia veure que eren seus. Parlem d’una persona que estafa des dels anys 90! No és ximple, és un professional i té a l’esquena més de 60 casos per estafa”. Considera que va aprofitar-se d’ell: “Jo he estat el ximple útil en aquesta història, no he estat el més llest del món”.

Carlo Costanzia treu a la llum que ha tingut greus problemes amb les drogues

El fill de Mar Flores i un aristòcrata italià ha tingut totes les facilitats econòmiques del món, tenint en compte que prové d’una família molt adinerada. Ara bé, això no vol dir que hagi tingut una infància fàcil. En la seva entrevista més personal, ha reconegut davant de Susanna Griso que ha tingut problemes d’addicció molt de temps: “He tingut problemes amb les drogues i he estat en un programa de rehabilitació durant vuit mesos. També he hagut d’anar a teràpia i he necessitat l’ajuda de psicòlegs. Quan vaig cometre aquests delictes, jo no estava bé”.

“He viscut en una bombolla de depressió i m’han receptat antidepressius quan tenia entre sis i set anys, quan vaig anar a viure amb el meu pare. Creien que podia tenir problemes de flagel·lació…”, ha explicat. Un relat duríssim que continua empitjorant: “El meu primer contacte amb les substàncies el tinc amb només 10 anys, quan vaig començar amb l’alcohol i el tabac. L’haixix arribaria després i a l’adolescència va ser quan vaig tocar fons. Hi ha dies en què no puc sortir del llit i tinc cert pànic social”.

Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, cuenta el calvario que está pasando tras ser condenado por estafa



🔊 "He sido el tonto útil del que me ha metido en esto"https://t.co/OHbvIDYAcs — Espejo Público (@EspejoPublico) July 7, 2023

Els pares el van inscriure en una escola de l’Opus i diu que allà va patir assetjament continuat: “Van pegar-me i insultar-me de manera continuada, fins al punt d’abusar de mi físicament. Em van expulsar quan van saber que la meva mare havia aparegut a la portada d’Interviú“. Un noi amb addicions, que ha patit assetjament i que ara haurà d’ingressar a presó quan no es troba en el seu millor moment per culpa de la depressió que pateix.