Feijóo eliminarà la taula de diàleg amb Catalunya si governa

El Partit Popular remarca que la taula de diàleg que actualment existeix amb la Generalitat “quedarà desactivada” en cas que el seu candidat, Alberto Nuñez Feijóo, es proclami vencedor de les eleccions espanyoles del 23 de juliol i aconsegueixi el control de la Moncloa. Així ho asseguren fonts del PP després que Feijóo hagi fet unes declaracions en una entrevista a El Periódico on diu que “no té cap interès a anar contra cap taula si està constituïda i té com a objectiu fonamental tractar afers que no afectin els altres”, unes premisses que no considera que s’estiguin complint.

Per tant, el matís que afegeixen des del partit indica que Feijóo no farà servir la taula de diàleg amb Catalunya per tractar el conflicte polític, motiu pel qual es va crear en un bon inici aquest espai de conversa: “Qualsevol diàleg bilateral no pot referir-se a qüestions que afecten el conjunt dels espanyols”, etziben. Des del partit també critiquen la manera com s’està plantejant aquesta taula de diàleg, ja que consideren que “es tracta d’igual a igual el govern d’Espanya i el govern català”, un funcionament que “ni en la seva forma ni en el seu fons respon als objectius anteriors”.

Feijóo en un acte el primer dia de campanya / EP

Durant el primer dia de campanya, després que Feijóo comences la cursa electoral aquest dijous prometent “unir els catalans”, els populars afirmen amb fermesa que si Feijóo governa mantindrà el diàleg amb la Generalitat “com farà amb la resta de comunitats per abordar les qüestions que afecten específicament a cada territori”, però puntualitzen una mica amb els diàlegs que establiria amb Catalunya si ocupés el despatx de la Moncloa: “Com ha dit sempre, hi haurà diàleg, però no submissió”, sentencien.

“Unir els catalans”

“Unir tots els catalans”. Aquesta és la voluntat que va expressar ahir el candidat dels populars durant el seu tret de sortida de la cursa electoral des de Castelldefels. Feijóo vol ser el “president de tots els espanyols i també de tots els catalans”, i no es remarca que no es conformarà amb els resultats dels comicis si els populars no obtenen “la representació que es mereixen”.