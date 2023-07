Aragonès aposta per mantenir el govern en minoria i pactar amb Junts al Parlament

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apostat per governar en minoria la segona meitat de la legislatura i buscar acords estables amb Junts i altres partits al Parlament. Després d’una reunió extraordinària de l’executiu aquest divendres, Aragonès ha assegurat que durant els dos pròxims anys la prioritat és la “defensa dels drets i les llibertats de Catalunya” i ha avançat que ha donat instruccions als seus consellers perquè treballin per “ampliar drets i reduir desigualtats” davant “l’amenaça i risc de retrocés” que suposa un govern del PP i Vox a Madrid.

Aragonès ha defensat que dirigeix un Govern “sòlid i eficaç”, però ha reconegut que amb l’aritmètica actual el principal repte que enfronta és “garantir l’estabilitat parlamentària” per tirar endavant la seva agenda legislativa. Igualment, el president de la Generalitat ha descartat específicament que Junts pugui tornar al Govern com a part de la proposta de front unitari que ha impulsat. Tot i els tímids avenços en la recomposició de la unitat independentista, Aragonès s’ha mostrat confiat que els partits “trobaran la manera d’anar junts” a Madrid després de les eleccions.

Aragonès s’ha reunit amb el Govern per avaluar la primera meitat de la legislatura / ACN

El protocol de la B-40, a punt

El president de la Generalitat ha confirmat que el protocol de la B-40 està “a punt” de ser signat i ha recalcat que el més “important” del pacte amb el Ministeri de Transports són els 914 milions d’euros que transferiran a les arques catalanes per fer infraestructures pendents. “Tenim [el protocol] a punt per signar”, ha dit. “Totes les parts han de fer la seva feina”. Aragonès considera que el pacte amb el govern espanyol s’ha de respectar independentment de qui hi hagi a la Moncloa, tot i que el Govern aposta per tancar la transferència dels fons tan aviat com es pugui, fins i tot si l’executiu de Pedro Sánchez està en funcions.

El doble acord entre la Generalitat i el Ministeri de Transports inclou la construcció del tram de la B-40 entre Sabadell i Terrassa i la transferència de 914 milions a través d’una encomana de gestió perquè el Departament de Territori liciti i executi obres com la millora de la C-32 al Maresme (384 milions); els accessos de l’AP-7 i l’AP-2 (250 milions); la millora de l’N260, coneguda com l’Eix Pirinenc (260 milions) i dos intercanviadors nou entre Rodalies i FGC a Sant Cugat (20 milions).