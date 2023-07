Feijóo eliminará la mesa de diálogo con Cataluña si gobierna

El Partido Popular remarca que la mesa de diálogo que actualmente existe con la Generalitat «quedará desactivada» en caso de que su candidato, Alberto Nuñez Feijóo, se proclame vencedor de las elecciones españolas del 23 de julio y consiga el control de la Moncloa. Así lo aseguran fuentes del PP después de que Feijóo haya hecho unas declaraciones en una entrevista a El Periódico donde dice que «no tiene ningún interés a ir contra ninguna mesa si está constituida y tiene como objetivo fundamental tratar asuntos que no afecten los otros», unas premisas que no considera que se estén cumpliendo.

Por lo tanto, el matiz que añaden desde el partido indica que Feijóo no usará la tabla de diálogo con Cataluña para tratar el conflicto político, motivo por el cual se creó en un buen inicio este espacio de conversación: «Cualquier diálogo bilateral no puede referirse a cuestiones que afectan el conjunto de los españoles», espetan. Desde el partido también critican la manera como se está planteando esta tabla de diálogo, puesto que consideran que «se trata de igual a igual el gobierno de España y el gobierno catalán», un funcionamiento que «ni en su forma ni en su fondo responde a los objetivos anteriores».

Feijóo en un acto el primer día de campaña / EP

Durante el primer día de campaña, después de que Feijóo empieces la carrera electoral este jueves prometiendo «unir los catalanes», los populares afirman con firmeza que si Feijóo gobierna mantendrá el diálogo con la Generalitat «como hará con el resto de comunidades para abordar las cuestiones que afectan específicamente en cada territorio», pero puntualizan un poco con las conversaciones que establecería con Cataluña si ocupara el despacho de la Moncloa: «Como ha dicho siempre, habrá diálogo, pero no sumisión», sentencian.

«Unir los catalanes»

«Unir todos los catalanes». Esta es la voluntad que expresó ayer el candidato de los populares durante su pistoletazo de salida de la carrera electoral desde Castelldefels. Feijóo quiere ser lo «presidente de todos los españoles y también de todos los catalanes”, y no se remarca que no se conformará con los resultados de los comicios si los populares no obtienen «la representación que se merecen».