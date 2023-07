El Govern signa el protocol de la B-40 i reclama els 914 milions inclosos a l’acord

La Generalitat i el Ministeri de Transports han signat el protocol que ha de permetre la construcció del tram de la B-40 que va de Sabadell a Terrassa. Després de mesos de retrets i negociacions fallides, els dos governs han arribat a una entesa que, tot i els maldecaps que ha portat, és un protocol de bones intencions polítiques i no obliga ningú a fer res. Ara s’obre una nova fase en la qual el Departament de Territori haurà de redactar l’estudi informatiu i el projecte i haurà de rebre l’aprovació del Ministeri de Transports. Mentrestant, el Govern no ha perdut ni un segon i ja ha reclamat la transferència dels 914 milions per a infraestructures pendents que s’han negociat en paral·lel i que formaven part de les contrapartides que ERC va exigir a Pedro Sánchez per aprovar-li els pressupostos.

La consellera de Territori, Ester Capell, ha confiat que la Moncloa complirà la seva part del tracte i abonarà els 914 milions promesos encara que estigui en funcions. Les eleccions del 23-J poden portar un nou govern de la Moncloa i la Generalitat no es refia de les intencions dels nous inquilins. “Els acords es compleixen i els pactes s’honoren”, ha dit Capella a la sortida de la reunió de l’executiu català per avaluar els dos primers anys de legislatura. La consellera considera que els projectes que es finançaran amb aquests fons permetran “equilibrar i reequilibrar” el territori. Capella ha reconegut que, tot i la signatura del protocol, no hi ha calendari per a l’execució de la B-40.

Tram a la B-40 al seu pas per Terrassa / ACN

La lletra petita del protocol de la B-40

Finalment, el protocol no menciona si el nou tram de la B-40 ha de ser una via d’alta capacitat ni si es preveu un perllongament fins a Granollers, tal com volia el PSC. Però fonts del ministeri han recordat que tampoc es descarta, per la qual cosa tot queda obert per a les següents fases del projecte. El conveni definitiu s’ha de signar en quatre mesos com a màxim i es calcula que costarà uns 200 milions d’euros. El govern espanyol ha admès que un canvi a la Moncloa podria deixar tota la feina en paper mullat, però matisa que les partides estan incloses als pressupostos i, per tant, el nou executiu incorreria en un incompliment.

Fonts de la Generalitat ha assegurat que el Govern ha signat els dos acords de manera telemàtica. Capella ha explicat que la “pilota és a la teulada” de la Moncloa i que Territori executarà totes les obres previstes, algunes de les quals ja estan en marxa. “El govern de l’Estat sap com ha de fer les transferències, no li he de dir jo”, ha etzibat. Entre les infraestructures pendents hi ha la pacificació de l’N-II, els accessos que enllacen la carretera amb la C-32 al Maresme, la millora dels accessos de l’AP-7 i l’AP-2 i l’impuls de l’Eix Pirinenc (N-260), que té moltes actuacions pendents.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha criticat el retard en la signatura de l’acord i ha acusat el Govern de viure instal·lat en el “soroll i el postureig” i ha reclamat “no menystenir” la feina feta. L’exalcaldessa de Gavà ha reivindicat l’esforç del govern espanyol per compensar el dèficit d’inversions a Catalunya i ha recordat el “compromís” de l’executiu amb Catalunya amb 3.000 milions dels fons Next Generation, la inversió en Rodalies o els projectes històrics desencallats com el soterrament de les vies a l’Hospitalet o la mateixa B-40.